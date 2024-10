A világ 65 országának 1500 indulója 59 szakmában mérte össze tudását a franciaországi Lyonban szeptember közepén. Az autószerelők versenyében a győri Tánczos Bence képviselte Magyarországot, aki a 35 országból érkezett fiatalok között a 11. helyen zárt, és kiválósági érmet szerzett. Felkészítője Őri Péter, a győri Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának tanársegédje volt.

„Hazánk 2018-ban rendezte meg a versenysorozat kontinensdöntőjét, az EuroSkillst, és erre az alkalomra kibővítette azon szakmák körét, amelyekben indul, többek közt az autószerelő kategóriával. Egy évvel korábban még csak megfigyelőként voltam jelen az Abu-Dzabi-i WorldSkills-en, a következő esztendőtől viszont már versenyzővel vettünk részt az eseményen. Azóta én készítem fel a magyar indulókat, a versenyeken pedig szakértőként tagja vagyok a zsűrinek” – mondta el Őri Péter.

Az oktató kiemelte, Tánczos Bence a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett WorldSkills Hungary nemzeti válogatón elért sikerével szerzett indulási jogot a világversenyen. Az egyetem munkatársa büszke rá, hogy a tanuló felkészítésében az elmúlt két év magyar indulója, Ölbei Zsolt is részt vett. „Zsolt ugyancsak a Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum diákja volt, tavalyelőtt a WorldSkillsen, tavaly pedig az EuroSkillsen szerzett kiválósági érmet. Akkor még én készítettem fel őt, ma viszont már egyetemünk járműmérnök-hallgatójaként ő is segítette az idei indulót a megmérettetés előtt. Ez volt az első alkalom, hogy megosztottam valakivel a feladatokat, és öröm számomra, hogy ezt korábbi tanítványommal tehettem meg” – hangsúlyozta.

Tehetséges fiatalokat segít Őri Péter, a Széchenyi István Egyetem oktatója, aki a WorldSkills versenyeken szakértőként is közreműködik.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

Az egy éven át tartó felkészülés összetett feladat oktatónak és tanulónak egyaránt, hiszen a versenyzőnek sokrétű tudással kell rendelkeznie a motor összeszerelésétől a belső égésű motorok mechanikai mérésén, valamint a kapcsolási rajzok értelmezésén át a járműkommunikációs protokollokig. Röviden: képesnek kell lennie felismerni a hiba forrását, és meg kell tudnia javítani azt. „A munka nem ért véget, kis győri csapatunkkal folytatjuk a felkészülést, hiszen Bence az EuroSkills nemzeti válogatóját is megnyerte, így a jövő szeptemberi kontinensdöntőn szintén érdekelt. A WorldSkillsen elért tizenegyedik helyezés egyben az európai országok közti ötödik helyet is jelentette. A célunk, hogy az egy év múlva a dániai Herningben esedékes megmérettetésen ennél is előkelőbb helyet szerezzünk” – fejtette ki Őri Péter.