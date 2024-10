Az egyetem számos területen lépett előre az elmúlt időszakban: Szénássy Célia ismertette a hallgatósággal a technológia, az ipar és a tudomány egységében működő Győri Innovációs Parkot, az egészségügyet szolgáló MedTech Egészségtechnológiai Campus terveit, a fenntartható fejlődést és a precíziós mezőgazdaságot támogató mosonmagyaróvári Smart Farm tangazdaságot, valamint Európa egyik legkorszerűbb járműipari tesztpályáját, a ZalaZone-t. Utóbbi vonzotta a Széchenyi István Egyetemre a Fulbright-ösztöndíjjal Győrben kutató dr. Rahul Razdant, aki a Floridai Műszaki Egyetemről pályázta meg a lehetőséget.

„A ZalaZone-on dolgozó szakemberek egy csoportja korábban meglátogatott minket Floridában, ahol egy hasonló, SunTrax nevű járműipari tesztpályán dolgozunk kollégáimmal. Azóta jó kapcsolatot ápolunk, és egy közös projektet hoztunk létre annak érdekében, hogy feltérképezzük az akár több tudományterületet is támogató tesztpályák fejlesztésének következő lépéseit. Ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy most itt vagyok” – vázolta fel a professzor. Hozzáfűzte: „Győr kiváló, központi elhelyezkedésű település, ahonnan Budapest és Bécs is gyorsan megközelíthető. Jól kiépített a kerékpárutak hálózata, így rengeteget biciklizek a környéken, és a városban is sok a felfedezni való.”

A Széchenyi-egyetem másik Fulbright-ösztöndíjas amerikai oktatója dr. Zhiwei Zhu, aki a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar munkáját segíti ebben a félévben. A professzor az Indiana állambeli Purdue Egyetemről érkezett, kutatásának fókuszában az üzleti analitika és az adattudomány oktatásának fejlesztése áll. „Mindig is érdekesnek találtam Magyarországot, és szerettem volna eljutni ide. Kínából származom, és a két ország közti jó viszony miatt úgy érzem, itt remek kapcsolatokat építhetek” – mondta el. Kiemelte: amikor magyar egyetemeket keresett fel, a Kautz-kar dékánja, dr. Remsei Sándor olyan kedvesen invitálta őt, hogy úgy érezte, megtalálta a legmegfelelőbb fogadóintézményt.