Dr. Koch Edina elmondta, a rangos konferencia nem csupán a tudományos előadások és poszterek bemutatására adott lehetőséget, hanem a szakmai kapcsolatok építésére is, amely elengedhetetlen a nemzetközi kutatási projektek és együttműködések kialakításához. „Az ilyen konferenciák alkalmával létrejött kapcsolatok révén a résztvevők hosszú távon is hozzájárulhatnak a geotechnikai mérnöki szakma fejlődéséhez. Egyetemünk oktatóinak részvétele a rendezvényen nemcsak az intézmény, hanem az egész magyar mérnöki közösség számára jelentős elismerés. A bemutatott kutatások hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar geotechnikai mérnöki munka és tudományos tevékenység nemzetközi szinten is elismerést nyerjen” – összegezte.

Dr. Koch Edina fontos szerepet játszott az ugyancsak kiemelkedő nemzetközi szakmai fórumként szolgáló, négyévente megtartott Duna Európai Geotechnikai Konferencia rendezési jogának elnyerésében. A 2027-ben Budapesten sorra kerülő esemény jó lehetőséget ad a hazai geotechnikai szakma nemzetközi elismertségének növelésében, amiben a Széchenyi-egyetem oktatói is aktív szerepet vállalhatnak.