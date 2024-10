A WorldSkills a világ legnagyobb szakmai megmérettetése a tehetséges fiatalok számára. A szakmák világbajnokságának is nevezett eseményt az idén a franciaországi Lyonban rendezték, ahol 65 ország 1500 indulója 59 kategóriában mérte össze tudását.

Izsó Roland, a Széchenyi István Egyetem elsőéves járműmérnök-hallgatója csapattársával, Császi Sándorral negyedik helyen végzett az ipar 4.0 elnevezésű versenyszámban. „Leginkább ipari informatikaként lehet meghatározni ezt a kategóriát, amibe többek közt hálózatépítés, mechatronikai elemek, programozás, felhasználói felületek szerkesztése és weboldalkészítés is beletartozik. Összetett projektet kaptunk, hiszen a négy nap alatt egy alap gyártósort kellett felszerelnünk olyan elemekkel, amelyek révén egy új termék állítható elő. Minden napra egy részfeladat jutott, és a következő napon csak akkor lehetett továbblépni, ha az előzőt sikeresen teljesítettük. Végül a 21 csapatból a negyedik, Európából pedig a második helyet sikerült megszereznünk” – fogalmazott a WorldSkillsen nyújtott teljesítményével kiválósági érmet kiérdemelt soproni fiatal.

Izsó Roland negyedik lett a WorldSkills ipar 4.0 versenyszámában. Fotó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Kiemelte, ez a terület számára inkább hobbi, mert már általános iskolás korában eldöntötte, hogy előbb mechatronikai technikus képesítést szerez, ezt követően pedig járműmérnök szakon tanul tovább. „Azért választottam a Széchenyi-egyetemet, mert itt láttam biztosítva azt az utat, amelyet elterveztem magamnak. Az intézmény ráadásul olyan vállalati partnerekkel rendelkezik, amelyek vonzóak a számomra, és amelyeknél a jövőmet is el tudnám képzelni” – jegyezte meg. Végezetül elmondta, csapattársával a jövő évi, dániai EuroSkillsre is készülnek, és mivel a világbajnokságon is csak apróságokon múlt a dobogó, ezért az Európa-bajnokságon már az első helyet célozzák meg.

A pécsi Dely Bianka ugyancsak Sopronban végezte a középiskolát, ahol grafikus oklevelet szerzett. Ezután kezdte felsőfokú tanulmányait a győri intézmény Művészeti Karának Design Campusán. „A legjobb döntést hoztam, hogy a Széchenyi-egyetemet választottam, mert amellett, hogy nagyon sokrétű tudást ad a képzés, rengeteg lehetőséget nyújt a fiatal művészek számára. A Kockaként emlegetett Győri Innovációs Park innovatív, inspiratív környezetet teremt számunkra, ahol minden feltétel és technikai háttér a rendelkezésünkre áll. Itt úgy érzem, a határ a csillagos ég” – húzta alá.