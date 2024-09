Meglepő módon idén a mosonmagyaróvári Flexum Fürdőben ötödével kevesebben váltottak jegyet a nyári szezonban. Fotó: Facebook

Ötödével csökkent a forgalom

A mosonmagyaróvári termálfürdő vezetői jobb szezonra számítottak: az esős június miatt nem indult zökkenőmentesen, ám utána az igazi strandidő miatt várták a "berobbanást". Ez azonban elmaradt: az előző évhez képest húsz százalékkal csökkent a látogatók száma.

Az összes többi fürdőnél is csökkenés volt tapasztalható. Keressük az okokat. Hozzánk egyébként most nagyobb számmal szlovák vendégek érkeztek a nyáron, a hazai látogatók maradoztak el inkább. Szeptember végétől pedig újból várjuk a cseheket, ekkor indulnak újból a buszos kirándulások

– tudtuk meg Rongits Attilától, a mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa vezetőjétől.

Mint elmondta, a két éve vásárolt új területet füvesítették, egy beach jellegű, homokos résszel egészültek ki, így több mint ötszáz napozóágy áll a vendégeik rendelkezésére. A bejáratnál egy lounge jött létre, a pihenő mellett mosdóval. Három szaunával is rendelkeznek, egyikük szauna szeánszokra is alkalmas, melyen akár harmincan is részt vehetnek.

– A gyerekvilágot is egyre többen fedezik fel, a vizes játszótérrel, csúszdával. Azt még nyitva tartjuk a jó időben, akár október elsején is túl. Most fontos fejlesztés, hogy az egyik szabadtéri élménymedencét befedtük, így az őszi szezontól is lesz olyan ülőmedence, amit fedett – fűzte hozzá a fürdővezető.

Lipóton is kevesebb strandoló

- A forgalom messze elmaradt a várakozásainktól: érződik, hogy egyre drágább az élet, ugyanakkor a mi költségeink is emelkednek. Az időjárás jó volt, sok szlovák, osztrák vendég érkezett a hazaiak mellett. A kempingünket több cseh és lengyel turista is felkereste – hangsúlyozta érdeklődésünkre Gaál-Pannonhalmi Petra, a lipóti termálfürdő vezetője. Hozzátette: mostanra véglegesen bezárták a strandmedencét és a vízi játszóparkot. Az úszómedence, a gyógyvizes medencék, a kis élménymedence és a gyermek pancsoló még szeptember végéig elérhető, ahogy a két finn szauna is.

Sopronban közel 100 ezer fürdőző

Sopronban a nagy nyári melegben két helyen merülhettek a hűs habokba a fürdőzők. Mindenki megtalálhatta a számára legkedvesebbet, hiszen a Lőver Fürdő mesterséges, a Tómalom pedig természetes vízével csábította a hűsölésre vágyókat. Az idei szezonról Fekete Richárd, a Soproni Vízmű fürdő üzemmérnökség vezetője számolt be a Kisalföldnek.