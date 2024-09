Inczédy Emese harmadéves komáromi építészmérnök szakos hallgató dr. Kovács Zsolttól, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettesétől vette át az ösztöndíjat.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

A győri egyetemre a Veszprém vármegyei Takácsiból érkezett harmadéves gazdaságinformatikus Borsos Samy tanulmányi eredményei mellett egy jelentős gyakorlati teljesítménnyel érdemelte ki az ösztöndíjat. „Az általam egyedileg kifejlesztett weboldal célja, hogy segítse a Széchenyi-egyetem oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak publikációs tevékenységét. A honlap a tervek szerint hamarosan elérhetővé válik az egyetemi polgárok számára” – fogalmazott. Hozzátette, az ösztöndíj jelentős támogatás egyetemi tanulmányai finanszírozásában, aminek folytatását az alapdiploma megszerzését követően mesterszakon tervezi.

A Veszprém vármegyei Takácsiból érkezett harmadéves gazdaságinformatikus, Borsos Samy a publikációkat segítő weboldalt fejlesztett.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

„Gyerekkorom óta érdekel az építészet, amelynek szeretetét a családból hoztam magammal, hiszen saját házunkat is magunk terveztük és építettük. Nagyon érdekes volt látni az egész folyamatot, ezért nem volt nehéz a szakmaválasztás” – mesélte a budapesti Wendler Anna, negyedéves építészmérnök-hallgató, aki szintén tanulmányi eredményeivel érdemelte ki a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az alapképzés után ő is mesterszakon folytatná tanulmányait, de közben szeretne minél több gyakorlati ismeretet is szerezni. Nyáron már alkalma nyílt egy építészirodában dolgozni, és a jövőben külföldi tapasztalatokat is tervez gyűjteni. „Egyetemünk számos alkalmat biztosít a szakmai kapcsolatok építésére, illetve külföldi hallgatókkal való együttműködésre, amelynek egyik kitűnő példája az alkotóhét. Érdemes élni az intézmény által nyújtott lehetőségekkel, amelyek nagy előnyt jelenthetnek majd a szakmai pályánk során” – zárta.