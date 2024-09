Összesen 1614 Győr-Moson-­Sopron vármegyei civil szervezethez kerültek adó 1 százalékból származó forintok. 65.480 ember felajánlásából több mint 648 millió forintot osztottak szét. 53 millió állatokra A listavezető továbbra is az Emberek az Állatokért Alapítvány, vagy ahogy a térségben többen ismerik, a Győri Állatmenhely, amely már 1994 óta működik a városban. Őket 5309-en választották, ezzel több mint 53 millió forint felajánlásban részesültek. Nagy Péter, a menhely vezetője és az alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, mire fordítják az összeget.

– Nagyon hálásak vagyunk, hogy idén is ilyen sokan ránk bízták az adó 1 százalékukat és pozitívan értékelték a munkánkat. Jelenleg két nagyobb beruházásunk van folyamatban, amelyeket még korábbi forrásokból kezdtünk el. Az egyik egy beteg-utókezelő építése, a másik pedig egy felnőttkutya-elkülönítő kialakítása. A következő időszakban a már meglévő épületeink karbantartására és felújítására szeretnénk fókuszálni, emellett pedig a növekvő árakkal a működési költségeink is megemelkedtek, amit szintén ebből tudunk fedezni. De nem tartjuk kizártnak, hogy a szükséges munkák elvégzése után újabb fejlesztésbe fogunk, ha a keretünk engedi – részletezte a győri menhely ve­­zetője.

Térségünkben a győri menhely kapta a legnagyobb összeget.

Fotó: Rákóczy Ádám / Forrás: Kisalföld-archív

Új esély 300 kutyának

Nagy Péter hangsúlyozta: az adóforintok mellett a civil önkéntesek segítségéért is ugyanolyan hálásak.

– Az országos átlagot messze meghaladja azoknak az önkénteseknek a száma, akik hozzánk érkeznek. A hét állandó kolléga és a kiemelt önkénteseink mellett ők azok, akik sétálni viszik a kutyusokat vagy játszanak a nálunk gondozott macskákkal. Különösen igaz ez az idei évre, ugyanis az extrém hőség miatt korábbi időpontra tettük a sétáltatást, és az önkéntesek így is töretlen lelkesedéssel érkeztek.

A menhely évente 250–300 kutyát fogad, a macskák állandó létszáma pedig 70–80 körül van, ezzel egy időben pedig a kóbor macskák ivartalanítását is segítik.

10 milliós álomhatár felett

Országos viszonylatban egyébként a 28. legnagyobb összeg került a Győri Állatmenhelyre. Az országos szervezeteket leszámítva csak a Miskolci Állatsegítő Alapítvány avagy MÁSA és a Mályi Természetvédelmi Egyesület részesült nagyobb összegű támogatásban. A közel 30 ezer szervezetből pedig mindössze 179-en kaptak 10 millió felett.

Országos top 10 Partizán Alapítvány: 416.389.329 Ft, Heim Pál Gyermekkórház Fej­lesztéséért Alapítvány: 331.680.587 Ft, Országos Mentőszolgálat Alapítvány: 328.179.504 Ft, Bátor Tábor: 210.105.364 Ft, Daganatos.hu Alapítvány: 196.968.010 Ft, Beteshda Kórház: 195.905.694 Ft, Szent Márton Gyermekmentő: 157.700.597 Ft, Magyar Gyermek­mentő: 120.943.500 Ft, Kutya-Segély Szolgálat: 113.378.729 Ft, Madárkórház: 113.119.425 Ft.

Térségünk képzeletbeli második helyezettje a Győri Kórházért Alapítvány lett közel 24 millió forintnyi támogatással. Őket követi a Győri Puha Praclik Egyesület 17 millió 48 ezer forinttal.

Az egészségügyi és állatvédelmi szervezetek mellett a térség iskolái részesültek még nagyobb részben a felajánlásokból, mint például az Apor Vilmos Római Katolikus Iskola vagy a Révai Miklós Alapítvány.