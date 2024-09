A programok minden korosztálynak szóltak, a gyerekeknek például az Alma együttes, de voltak néptánccsoportok, bűvészek és ugrálóvárak is. Estére megtelt az ETO Park beltere és az egész parkoló rajongókkal, közben hivatalosan is átvágták a szalagot az emeleten. A szellemhotelként ismert épület, új, modern környezete megtelt élettel. A szolgáltató és élményközpont megnyitója mellett egy különleges, magángyűjtemény kincseit rejtő galéria szélesre tárta kapuit az érdeklődők előtt. Paár Attila tulajdonos ügyvezető 60 műkincsét állították ki, mely Cziráki Lajos Munkácsy-díjas festő, grafikus munkái. Az ünnepségen a művész özvegye és családtagjai is részt vettek.