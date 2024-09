A vasúttársaság közleménye szerint a két vonal is része annak a kötelező jegyelővételi zónának, amelyen belül a vonatokon szeptember elejétől már csak érvényes menetjeggyel, bérlettel vagy egyéb utazásra jogosító okmánnyal szabad felszállni, ezek hiányában pedig csak jelentősen magasabb pótdíjjal lehet menetjegyet vásárolni. Szúrópróbaszerű ellenőrzésekre továbbra is számítani kell a kalauz nélkül közlekedő járatokon is - tették hozzá.

A vasúttársaság felhívta a figyelmet, csak olyan viszonylatokon és járatokon vezetik be az új rendszert, ahol minden feltétel adott ehhez.

A folyamat része, hogy "szeptember 16-tól az esztergomi vonal S72-es és Z72-es járatainak nagy része, valamint a győri fővonalon a reggeli csúcsidőszakban Bicske és Budapest–Kelenföld között közlekedő G10-es, néhány éjszakai S10-es, valamint a hétvégente közlekedő egyes Rába InterRégió vonatokon sem lesz állandó jegyvizsgáló. Szeptember végén a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi, október közepén a ceglédi, szolnoki, újszászi és gödöllői vonalra is kiterjesztik az új rendszert

- írták.

Magasabb a pótdíj

A közlemény szerint "a kiindulási, illetve minden nagyobb forgalmú állomásról történő indulást követően a fedélzeti hangosbemondón keresztül felhívják az utasok figyelmét arra, hogy az adott vonat kalauz nélkül közlekedik". Érvényes jegy, vagy bérlet hiányában a pótdíj összege egységesen 25 ezer forint.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy vészhelyzet esetén az ajtók mellett elhelyezett vészhívót használhatják az utasok. Ugyanis, ha a fedélzeten rendkívüli helyzet - pl. egy utas rosszulléte vagy egyéb módon nem észlelhető műszaki rendellenesség -, történik, a vészhívó segítségével vehetik fel a kapcsolatot a mozdonyvezetővel, aki azonnal intézkedik. Fontos, hogy a mozdonyvezetőt a vészhívón csak tényleges vészhelyzet esetén hívják!

November 2-ig azok az utasok, akik a zónában érvényes menetjegy nélkül szállnak fel, csak figyelmeztetésben és a korábbi, mérsékelt összegű pótdíjban részesülnek

- írták.

Az utazás során felvetődő utazási kérdéseket a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatán vagy a MÁV-Volán-csoport új utazástervezőjén az EMMA-n és a MÁV appon keresztül lehet tisztázni - közölték.