A CUPRA Terramar öt különböző hajtáslánccal lesz elérhető, három különböző technológiában: TSI (benzin), eTSI (mild hibrid) és az új generációs plug-in hibrid (eHybrid) motorokkal, amelyek legkisebb teljesítménye is 150, a legnagyobb pedig 272 lóerő. Utóbbi az új generációs eHybrid, amely akár 100 kilométerre is megtesz teljesen elektromos hajtással, és képes a gyorstöltésre is. A menetdinamikát tovább fokozza az alapfelszereltségű sportfelfüggesztés, a progresszív kormányzás, valamint az új adaptív futómű vezérlés.