Megszületett a kormányhatározat a GYSEV Zrt. és az Európai Beruházási Bank közötti szerződéskötés engedélyezéséről és hozzá kapcsolódó állami garanciavállalásról új intercity villamos motorvonatok be­­szerzéséhez. A hitelszerződés tőkeösszege legfeljebb 160 millió euró lesz, ebből a GYSEV „a személyszállítási közszolgáltatás javítását szolgáló” 9 darab, illetve opcionálisan ezenfelül még két darab motorvonatot vásárol majd. A Stadler-gyártású intercity villamos motorvonatok Sopron–Budapest és Szombathely–Budapest között közlekednek majd.

– A nyugat-dunántúli utazóközönség már ismeri a GYSEV motorvonatait, amelyekből húsz darab állt regionális forgalomba 2013 és 2018 között. Ezek az úgynevezett FLIRT motorvonatok, amelyeket a Stadler gyárt. Vasúttársaságunk a kedvező tapasztalatok alapján egy sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként döntött úgy, hogy az intercity motorvonatokat is ettől a gyártótól szerzi be. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2027-ben áll forgalomba az első ilyen típusú jármű, a további motorvonatokat pedig onnantól számítva egy éven belül kell forgalomba helyezni – mondta el Rázó László, a GYSEV Zrt. szóvivője.

Zöld utat kapott az államtól a GYSEV Zrt., hogy korszerű villamos motorvonatokat szerezzen be.

Fotó: Máthé Daniella

– Az intercity villamos mo­­torvonatokat úgy tervezték, hogy azok távolsági közlekedésre legyenek alkalmasak. Kényelmesebb ülésekkel rendelkeznek, az utastájékoztató rendszer is korszerűbb, és mindenhol van konnektor. Továbbá lesznek rajtuk étel- és italautomaták, illetve kijelölt étkezőzónák. Az ülések elhelyezését is lehet variálni. Alapvetően 280 üléssel rendelkeznek, de szükség esetén – például nyáron – ki lehet venni azokból, hogy lehetőség legyen kerékpárszállításra is. Az üzemeltetésük is sokkal egyszerűbb, mivel a motorvonatok mindkét végén van vezetőállás. Így nem szükséges a mozdonynak „körbejárnia”, azaz átjárnia a szerelvény másik végéhez ahhoz, hogy ellenkező irányba indulhasson a vonat – részletezte a szóvivő.

Rázó László végezetül hozzátette: a flotta megújulását követően a távolsági feláras közlekedésben már nem lesz szükség a jelenleg használt IC-kocsik (Raabercity) közlekedtetésére, melyek 2016-tól álltak forgalomba. – Ezek ugyanakkor alapvetően jó minőségű járművek, amelyeket a tervek szerint más távolsági viszonylatokban, illetve a regionális közlekedésben tovább használhatunk – fejtette ki.