A jövőben 3.500 munkatárs dolgozik Győrben a CUPRA Terramaron az Audi Q3 és Q3 Sportback modellek mellett

Michael Breme, a vállalat igazgatóságának elnöke: „Fontos nap a mai: vállalatunk mától az első Audi gyár, ahol egy testvérmárka járműve is készül“

Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja: „Büszkék vagyunk arra, hogy a CUPRÁ-val közös együttműködésünkkel gyárunk történetében új fejezetet nyithatunk“

Born in Barcelona, Made in Győr: ezzel a szlogennel gördült le pénteken az első CUPRA Terramar a győri Audi Hungaria gyártósorairól. Fotó: Audi

Hivatalosan is elindult pénteken a Barcelonában tervezett és Győrben gyártott CUPRA Terramar sorozatgyártása az Audi Hungariánál. A győri vállalat 2022-ben jelentette be, hogy járműgyártási portfóliója egy további konszernmárka termékével bővül, de már 2021-ben elkezdték az előkészítő munkákat. Győrben 3500 munkatárs dolgozik az új modellen az Audi Q3 és Q3 Sportback modellek mellett, így az Audi Hungaria az első olyan gyár, ahol egyszerre több márka modelljét is gyártják.