Juhász László

Ugyanezen értékek mentén zajlott a felkészülés a spanyol SUV érkezésére a győri járműszereldében is, melynek vezetője, Juhász László a gazdaságossági érvek mellett éppen abban látja a telephelydöntés létjogosultságát, hogy kollégái mindig is rugalmasak voltak. Nyitottak az újra, megfelelően helyt álltak, még a rendkívüli helyzetekben is.

A régió legnagyobb munkaadójaként, úgy gondolom, generációs felelősségünk is van abban, hogy ez a vállalat hosszú távon sikeres legyen. Így a foglalkoztatás fenntartása, a kihasználtságunk miatt is örülünk az új terméknek.

Hogy milyen új kihívásokkal szembesültek a járműgyári kollégák, és hogy sikerült ezeken átlendülni?

A rutinos vezető szavai ugyanolyan megnyugtatóak, mint ahogy a helyzetet is kezelték.

„Ez is egy autó, autót gyártani pedig jól tudunk. Minden terméknek megvan a maga specifikációja, ennek ismeretében zajlott a felkészülésünk, új ismeretek megszerzése, új műszaki megoldások bevezetése. A CUPRA egy fiatalos, szexi márka, rendkívül jól érkezett meg a munkatársak közé, ami plusz motiváló erővel bírt.”

Juhász László a projekt sikerét tehát több tényező együttállásában látja, kiemelten a területek közötti csapatmunkában, valamint a még hatékonyabbá váló kommunikációban.

Elmondhatjuk, hogy a konszernen belül az egyik legmeredekebb felfutási görbét tudhatjuk magunkénak, ami az Audi Hungaria járműgyártásának történetében az eddigi legsikeresebb felfutás is egyben. Nagyon büszke vagyok a fiatal, egyben tapasztalt, motivált munkatársaimra, hogy ilyen produktivitást tudunk biztosítani.

Gábor Áron

Gábor Áron projektkoordinátorként vette ki a szerepét a CUPRA felfutásából. Bár számos korábbi modell projektjében részt vett már, ezúttal nem egy részterületre, hanem az egész szereldére kiterjedt munkája. 13 kiváló szakemberből álló multiplikátor csapata hidat képezett a termék és a szerelde között, minden szalagszakaszról egy vagy akár több direkt munkatárs tapasztalataival a fedélzeten. Talán Áron munkája során érezhették a leginkább, hogy megérkeztek a jövő járműgyártásába, hiszen a CUPRA Terramar modell esetében alkalmaztak először virtuális valóságot is a tervezés során.