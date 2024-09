Szeptember 9-én, hétfőn bizalmi értekezletet tartott az Audi Hungaria Független Szakszervezete (AHFSZ), ami nem is szokatlan dolog, azonban a szokásos témák mellett most először az Audi Hungaria Zrt. teljes igazgatósága is részt vett.

A szakszervezet kiadványa szerint a stratégiai együttműködés és a párbeszéd erősítése jegyében a szakszervezeti aktualitásokat, az elmúlt napok eseményeit, valamint az előttük álló Üzemi Tanács és Munkavédelmi képviselő választással kapcsolatos teendőket vitatták meg. Ezt követően azonban rendkívüli módon, most először Michael Breme, a vállalat igazgatóságának elnöke, Achim Grewe, az igazgatóság Pénzügy, IT, Beszerzés és Compliance területekért felelős tagja, valamint Peter Will, az igazgatóság motorgyártásért felelős tagja is bemutatkozott. Utóbbi két tag nemrég érkezett Győrbe, így rövid ideje töltik be a pozíciót.

Michel Breme átfogó képet adott az Audi Hungaria jelenlegi helyzetéről, kapacitásaink kihasználtságáról, a konszernen belüli versenyképességünkről.

- Jelenleg az egyik legfontosabb teendőnk versenyképességünk további erősítése, ami elsősorban költségeink csökkentését és folyamataink hatékonyságának növelését jelenti. Ennek érdekében az elmúlt időszakban több hatékonyságnövelő program is indult a vállalatnál. Ezek célja, hogy az Audi Hungaria már rövid távon is gazdaságilag vonzóvá tegye és felkészítse a jövő kihívásaira. Mivel ezek a kihívások jelentősen hatnak a foglalkoztatásra is, így ezzel párhuzamosan a vállalatvezetés kiemelt célja új megbízások elnyerése vagy akár új üzleti területek kialakítása is - mondta az igazgatóság elnöke, amit korábban is többször hangoztatott sajtótájékoztatókon.

Akkor azt is megerősítették, hogy a következő öt évre biztos a törzsgárda, nem fognak tömeges elbocsátásokba kezdeni.

Az eddigi együttműködésünk a munkavállalókkal példaértékű, közösen számos kihívást sikerült leküzdenünk. Az előttünk álló gazdasági és foglalkoztatási kihívások közös megoldása érdekében továbbra is elengedhetetlen a partnerség, a párbeszéd és az együttműködés. Mindannyiunk felelőssége, hogy a változó környezetben is biztosítsuk a vállalat stabilitását és a munkahelyek jövőjét. Együtt erősebbek vagyunk, és hiszem, hogy közös erőfeszítéseink révén sikeresen szembenézünk a jövő kihívásaival.

– emelte ki Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.