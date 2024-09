A Széchenyi István Egyetem az ipar számos meghatározó szereplőjével ápol szoros kapcsolatot annak érdekében, hogy hallgatói a gyakorlatorientált képzéseken túl valós vállalati tapasztalatokkal is gazdagodhassanak. Nincs ez másként az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon sem, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a modern technológiákat ismerő, felkészült építőipari szakember-utánpótlás biztosítására.

A képzések fejlesztéséért és a hallgatók gyakorlati tudásának támogatásáért az intézmény – a már meglévő kapcsolat erősítéseként – együttműködésre lépett a Mapei Kft.-vel, a világ vezető építőipari vegyipari termékgyártójával.

„Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a vállalattal, amely az építőanyag-gyártás területén a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza. A hallgatók és az oktatók javát szolgálja, hogy a cég ezt a tudást előadások, bemutatóeszközök és szakmai együttműködések keretében megosztja az egyetemmel” – fogalmazott dr. Szép János, a kar dékánja.

„A Mapei Kft. számára mindig is kiemelt fontosságú volt az oktatás és a jövő nemzedékének szakképzése. Büszkék vagyunk arra, hogy a Széchenyi István Egyetemmel közösen dolgozhatunk a hallgatók szakmai fejlődésén, és minden lehetséges módon támogatjuk őket abban, hogy a legkorszerűbb technológiákat és gyakorlati tudást sajátíthassák el. Célunk, hogy hozzájáruljunk a magyar építőipar jövőbeli szakembereinek képzéséhez, és elősegítsük a modern, innovatív gondolkodás kialakulását” – mondta el Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.

Az együttműködés által a hallgatók részletesen is megismerkedhetnek a Mapei tevékenységével és termékeivel, amelyet a cég munkatársai előadásokon és mintaanyagokon keresztül mutatnak be. A vállalat ezenkívül szakmai segítséget biztosít diplomadolgozatok, tudományos diákköri pályázatok és PhD-kutatások terén: témákkal, konzulensi és opponensi feladatok vállalásával, valamint konzultáció biztosításával kíván részt vállalni a fiatalok fejlődésében. Az egyetem és a kft. közös célja, hogy kapcsolatát kutatások és publikációk által is szorosabbra fűzze.