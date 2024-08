Meglepő volt, hogy a felsorakoztatott dinnyék között milyen különbségek észlelhetők, ha egymás után kóstoljuk.

Nézzük a tesztelők pontjai alapján melyik dinnye a legfinomabb: a görögdinnye kategóriában toronymagasan 775 ponttal a hármas számú Rubin győzedelmeskedett, viszont szoros volt a verseny a másik két dobogós helyért. Második lett 661 ponttal az ötös számú magszegény Fascination, míg harmadik helyezést ért el 612 ponttal a négyesszámú Rijk Zwaan palántáról nevelt gyümölcs. A sorban negyedik lett, 588 ponttal a Lusitana, amit a magszegény kettes sorszámú Serenade követett, végül utolsó helyen végzett a boltban vásárolt görög. Utóbbi jobb helyezést is elérhetett volna, azonban színén és állagán is érezhető volt, hogy nem friss szedés, jó ideje várakozhatott egy gyanútlan vevőre. A Szigetközi Dinnye előnye, hogy frissen szedik, akár lékelik is, így garantált a minőség és a mézédes gyümölcs.

Volt, aki nem sajnálta a pontokat, de akadtak szőrős szívűbb kóstolók is.

Sárgadinnye eredmények:

A sárgadinnye kategóriában az abszolút favorit 618 ponttal, a rettentően édes cukordinnye lett a kóstolók körében, a második helyet 551 ponttal a narancshúsú Donatello zsebelte be, míg harmadikként 498 ponttal az új sárgadinnye futott be.

Ha nem vesszük külön kategóriába a sárga és görög fajtákat és eltekintünk attól, hogy utóbbit kettővel többen kóstolták, akkor a sorrend a következő:

Rubin 775 pont Fascination 661 pont Cukordinnye 618 pont Rijk Zwaan 612 pont Lusitana 588 pont Serenade 573 pont Donatello 551 pont Piel de sapo 498 pont Bolti görög dinnye 437 pont

A tesztről készült rövid videónkat itt nézhetik meg: