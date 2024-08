Győrtől Bolognáig 19 ezer forint körül tudunk foglalni. Érdemes azonban figyelni mert ha csak egy-két szabad hely marad akár 42 ezerig is felugorhat az ár, tehát érdemes előre tervezni. Ugyanazon a napon és távon megnézve a repjegyárak 88 és 97 ezer forint közt mozognak. Az utazási idő egyértelműen hosszabb mint a levegőben 14-15 órát kell rászánni. Repülőknél ez átlagosan 3-4 óra között mozog, viszont minden esetben át kell szállni. Mindkét utazás esetén 1 kézi és 1 feladott poggyászt vihetünk magunkkal pluszdíj nélkül.

Hogy ezért az árért mit kapunk? Elsősorban pontosságot. A reptéri helyzetekről hallott hajmersztő történetek után, ez nagy kincs. Mi Veronában jártunk, erről a kalandról bővebben is beszámoltunk korábban, a 12 óra 45 perces utazás végén mindössze 2 perccel tértünk el a menetrendtől. Visszaúton a kiírtakhoz képest 8-10 perccel kellett többet várnunk, a német autópályán pedig váratlan útlevél ellenőrzésbe is belefutottunk. Ennek ellenére szépen felzárkóztunk és a győri buszpályaudvar éjszakai csendjébe már pontosan gördültünk be.

Amire hosszabb utazásoknál érdemes odafigyelni, hogy nincsenek vásárlásra alkalmas megállók, a busz csak akkor várakozik, ha valahova a tervezettnél előbb érkezik. Ebből kifolyólag magunkkal kell hoznunk az aznapi étel és ital szükségletünket, valamint a mosdóba menni is csak a buszon tudunk.

Belső terek tekintetében egy kényelmes és tiszta járat fogadott minket, az üléspárokhoz többféle csatlakozó tartozik, így mindenféle elektronikai eszközt lehet tölteni. Az ingyen wifi is kifejezetten jó, filmet ne akarjunk letölteni, de az üzenetküldő és zenelejátszó alkalmazások gond nélkül futnak.