Győrtől Bolognáig 19 ezer forint körül tudunk foglalni. Érdemes azonban figyelni mert ha csak egy-két szabad hely marad akár 42 ezerig is felugorhat az ár, tehát érdemes előre tervezni. Ugyanazon a napon és távon megnézve a repjegyárak 88 és 97 ezer forint közt mozognak. Az utazási idő egyértelműen hosszabb mint a levegőben 14-15 órát kell rászánni. Repülőknél ez átlagosan 3-4 óra között mozog, viszont minden esetben át kell szállni. Mindkét utazás esetén 1 kézi és 1 feladott poggyászt vihetünk magunkkal pluszdíj nélkül.

Hogy ezért az árért mit kapunk? Elsősorban pontosságot. A reptéri helyzetekről hallott hajmersztő történetek után, ez nagy kincs. Mi Veronában jártunk, erről a kalandról bővebben is beszámoltunk korábban, a 12 óra 45 perces utazás végén mindössze 2 perccel tértünk el a menetrendtől. Visszaúton a kiírtakhoz képest 8-10 perccel kellett többet várnunk, a német autópályán pedig váratlan útlevél ellenőrzésbe is belefutottunk. Ennek ellenére szépen felzárkóztunk és a győri buszpályaudvar éjszakai csendjébe már pontosan gördültünk be.