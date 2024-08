A StartupBlink 2024-es ökoszisztéma-jelentésében nemzetközi szinten az 50. legfejlettebb startup-ökoszisztéma a magyar. A kockázatitőke-befektetések csökkenése miatt azonban a jövőben néhány új irányvonalat is át kell gondolniuk az innovátoroknak – mondta Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

„A startupok sikerének egyik kulcsa a rugalmasság – azaz, hogy a nagyvállalatoknál gyorsabban tudnak reagálni a gyakran változó fogyasztói és piaci igényekre. Egy-egy ilyen változáshoz, pivothoz azonban nemcsak technológia és a csapat agilitása, hanem a befektetők tőkéje is szükséges lehet. Ez utóbbit tekintve azonban egyre szűkebb a mozgástér: a Startup Hungary év elején közzétett riportja szerint a 2022-es évhez képest tavaly több mint 60 százalékkal kevesebb tőke érkezett a magyar startupokba.”

Mire koncentrálnak a befektetők?

Ahhoz, hogy felkeltsék, megnyerjék a befektetők és a célközönség érdeklődését, a startupoknak a jövőben két tényezőre kell fokozottabban figyelniük. Sokkal inkább adaptálniuk kell az új technológiákat a termékükbe és az üzleti modelljükbe is. Másrészt a fenntarthatóság egyre inkább kulcsfontosságú, ezért az eddigieknél jobban fókuszba kell helyezniük a környezetbarát megoldásokat és a társadalmi szerepvállalást.

A startupoknak mindezek mellett egyfajta szemléletváltásra is szükségük van, nyitniuk kell az alternatív finanszírozási formák irányába. Ilyen például a közösségi finanszírozás (crowdfunding) vagy a bootstrap, vagyis amikor a startup a saját megtakarításait, illetve a barátok és családtagok forrásait használhatja fel a kezdeti költségek fedezésére. Végül pedig meg kell találniuk azokat a szakmai lehetőségeket, amelyek anyagi támogatás nélkül is segítenek az elindulásban és a szintlépésben. „A start it @K&H programunk kuriózumnak számít a hazai akcelerátorok között, hiszen iparági megkötés nélkül várjuk a fejlődni vágyó csapatokat. A féléves mentorálást elnyerő startupokat a K&H kulcsmentorai, a hazai és nemzetközi üzleti kapcsolati hálónk, valamint az alumni csapatok sokéves tapasztalatai is segítik a további fejlődésben, akár a nemzetközi piacra lépésig” – hangsúlyozta Németh Balázs.