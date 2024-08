Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a kezdeményezés csak akkor lehet sikeres, ha vannak önzetlen adakozók, akik másokra is gondolnak. Széles Sándor főispán azt emelte ki, hogy a gazdák közössége igazodási pont, melyre alapozni lehet, amely képes felfelé nézni és tudja mi az, hogy feddhetetlenség. "Ez nem jelent mást, mint egyenes jellemet, ami mindig meghatározza, hogy mit teszünk és mit nem tehetünk. A tenyerük lehet, hogy kérges, de tiszta, ahogy a szívük és lelkük is. Ezért pontosan ismerik az utat is, amit be kell járniuk"-mondta Széles Sándor.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke a kárpátaljai magyarok üzenetét vitte el Csornára. Az ottani családok, a gazdák hálásan köszönik az anyaország támogatását, a vetőmagot, a szakmai segítséget, az adományokat. Ily módon tudják megtartani földjeiket, melyeken most az asszonyok, a gyerekek és az öregek dolgoznak, hiszen a munkaképes férfiak elmentek, vagy bujkálni kényszerülnek. "A nehézségek ellenére is a Kárpátalján százegy tonna gabonát adtak össze a termelők az összeöntésre. Ez az élni akarásukat jelenti"-vélte Jakab István.

Nagy István agrárminiszter arról szólt, hogy a magyar gazdák a kihívások közepette is jól teljesítenek és erőt megfeszítve teszik a dolgukat. Idén 5,8 tonna lett a búza hektáronkénti átlagos termésmennyisége, jelentette a miniszter.

- Emberé a munka, Istené az áldás, erről soha ne feledkezzünk el. Amíg ez így lesz, addig a világon rend lesz és ennek a rendnek a gazdák jelentik az egyik tartóoszlopát, akik kétkezi munkájukkal, két lábon a földön járva élik napjaikat és őrzik azt a normalitást, melyre a világnak oly nagy szüksége van-figyelmeztetett Nagy István.

Vármegyénkben több mint harmincöt tonna búza jött össze a programban, ez a mennyiség több, mint tavaly. A szeneket a csornai malomban őrlik meg és a karitatív szervezetek juttatják majd el a nélkülözőkhöz.