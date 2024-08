A Soproni Borvidék Ranisch-dűlőjében Taschner Kurt István borász idén ismét elsőként kezdte meg a szüretet. A dűlőnek nagyon jó a fekvése, a Fertő tóra néz, kiváló talajadottságú és kellően napos, a többi fajta is gyorsan beérik.

A Ranisch-dűlőben Taschner Kurt István elsőként kezdte meg a szüretet az Irsai Olivér szedésével.

Fotó: Máthé Daniella.

Géppel szüretelnek

– Géppel szüreteltünk, kedden kora hajnalban kezdtük a munkát, hogy minél hűvösebben, még a nagy meleg előtt beszállíthassuk a gyümölcsöt a pincészetbe és elkezdhessük a feldolgozást. Így jobban megőrzi az illat- és aromaanyagát – számolt be a soproni borász. Hozzátette, jók a kilátások, szebb a szőlő, mint tavaly és a termésátlag is magasabb, hozzávetőlegesen 90 mázsa hektáronként. Idén nyolcszor permetezett, nagyon odafigyelt a növényvédelemre. A betakarítást követően elkezdik az erjesztést és a mai, korszerű pincetechnológiának köszönhetően két-három hét múlva már meg is lehet kóstolni a friss bort.

A Soproni Borvidék nagy részén ma már kombájnnal takarítják be a termést, kézi szedőt - a drágasága miatt - csak speciális munkákra keresnek, illetve azokon a kisebb területeken szedik maguk a gazdák, ahol a gép nem férne hozzá.

- Mi évek óta kombájnnal szüretelünk, elégedettek vagyunk a minőséggel és a gyorsaság miatt is előnyös a gépi szedés. Ennyi szőlőt kézzel nem lehet időben betakarítani, pedig fontos, hogy ne érjen túl a gyümölcs, ne legyen túl magas a cukorfoka. Az erős borokból kevesebb fogy, a mai ízlésnek a 12-13 százalék körüli alkoholtartalom felel meg, erre mi is odafigyelünk - tette hozzá Taschner Kurt István. A borász azt is elmondta, hogy a betakarítást ma a korai piros veltelinivel, majd a zenit szedésével folytatják. A kék szőlő szürete 2-3 hét múlva várható.