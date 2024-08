A második negyedévben az árbevétel 26,9 százalékkal 14,4 milliárd forintra csökkent, míg az előző év ugyanezen időszakában 19,7 milliárd forint volt.

A második negyedévi veszteség 258 millió forint volt, szemben a 2023 második negyedévében elért 1,4 milliárd forint nyereséghez képest.

Az EBITDA (kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) az első fél évben 41,1 százalékkal 1,8 milliárd forintra csökkent. A második negyedévben 641 millió forint lett az EBITDA, ami 66,9 százalékkal kevesebb, mint 2023 második negyedévében.

A vállalat üzemi eredménye az első fél évben 564 millió forint volt, ami éves összevetésben 68,8 százalékos csökkenés. A második negyedévben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forintról 6 millió forintra csökkent az üzemi eredmény.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a futómű, az alkatrész, a jármű és a hajtómű üzletág.

A Rába Futómű Kft. árbevétele az idei év első hat hónapjában 20,2 milliárd lett, ami 24,3 százalékkal marad el a 2023 ugyanezen időszakában elérttől. A második negyedévben az üzletág árbevétele 29,9 százalékkal 9 milliárd forintra csökkent.

A Rába Járműalkatrész Kft. az első fél évben 2,8 százalékos csökkenéssel 8,9 milliárd forint árbevételt ért el. A második negyedévben az árbevétele 9,3 százalékkal 4 milliárd forintra csökkent.

A Rába Jármű Kft. árbevétele is csökkent az első fél évben, 12,5 százalékos mérséklődés mellett 984 millió forint lett. A második negyedében az árbevétele 729 millió forint lett, ami 17,2 százalékkal kevesebb a 2023 második negyedévében elértnél.

A Rekard Kft. 945 millió forint árbevételt ért el az első fél évben, ami 58,1 százalékkal marad el a bázisidőszakitól. A második negyedévben 63,5 százalékos csökkenés mellett 389 millió forint lett az árbevétele.

A közlemény idézi Hetzmann Bélát, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a csoport példamutatóan reagált a piaci nehézségekre, gyorsan és hatékonyan alkalmazkodva a változó körülményekhez. Modernizációs projektjei és technológiai fejlesztései révén sikerült stabilizálni piaci pozícióit, a szigorú költségkontroll és egyéb rövidtávú intézkedések pedig csökkentik a piaci visszaesés pénzügyi hatásait.

A Rába Nyrt. részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A papír 1290 forinton zárt szerdán. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 1575, a legalacsonyabb 1235 forint volt.

Széllel szemben – a Rába felvette a harcot a negatív iparági trendekkel

A Rába csoport 2024. I. félévében is sikeresen navigált a piaci viharban és az időszakot 564 millió forint csoportszintű üzemi eredménnyel tudta zárni. A Társaság a lassan egy éve tartó negatív iparági környezetben is proaktívan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel biztosítani tudja piaci pozícióját. A globális járműipar jelenleg nehéz hónapjait éli, és a negatív piaci trendeket illetően nagy valószínűséggel nem várható gyors pozitív korrekció. A vállalatcsoport korábban elindított modernizációs programja (többek között az új és régi gépek termelésoptimalizálása, a napelemparkok megépítése) valamint az új piacok felé történő nyitás lépései (mint az elektromos járművekkel kapcsolatban elnyert projektek vagy a védelmi ipari szerep növelése érdekében a Gidrán Páncélozott Járművek Kft. megalapítása) révén részben kompenzálja a kereslet visszaesés okozta negatív hatásokat, de emellett szükség volt további gyors intézkedésekre is, melyek már rövidtávon is segítik a vállalatot abban, hogy továbbra is eredményes legyen a piaci kihívásokkal teli környezetben - olvasható a vállalat portálunkhoz eljuttatott közleményében.