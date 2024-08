Az egyetem és az Audi együttműködésének ékes példájaként dr. Jan Rohde-Brandenburger, a Járműhajtás Technológia Tanszék vezetője, az Audi Hungaria hajtásrendszer-fejlesztési szakértője is köszöntötte a résztvevőket. Kifejtette: az ADC alatt pont azokat a készségeket és kompetenciákat gyakorolhatják a hallgatók, amelyekre nagy szükségük lesz az autóipari karrierjük során is. „Az elmúlt hat hónapban olyan programot dolgoztunk ki a táborra, ami tükrözi egy hajtásrendszer-fejlesztő mérnök szimulációs munkáját. A feladat, hogy a csapatok a lehető legjobb teljesítményt hozzák ki a hajtásláncból, miközben a hatékonyságra és szén-dioxid-kibocsátásra, valamint néhány ESG kritériumra is figyelniük kell” – részletezte.

Az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja, dr. Dogossy Gábor az Audi oktatásra gyakorolt hatásáról beszélt, ami szerepet játszik abban is, hogy az egyetem nagy hangsúlyt fektet a projektalapú, gyakorlatorientált képzésekre. Büszkén emelte ki a kar nemzetközi versenyeken remeklő hallgatói innovációs csapatait is, így a motorfejlesztő SZEngine-t, a Formula Student-sorozatban remeklő Arrabona Racing Teamet és az elektromos autót fejlesztő, világcsúcstartó SZEnergy Teamet.

A táborban a felvételt nyert hallgatók – akik olyan neves egyetemekről érkeztek, mint például a Princeton Egyetem vagy épp a Darmstadti Alkalmazott Tudományok Egyeteme – oktatási napokon ismerkedtek meg a kurzus anyagával, majd önálló projektmunkában dolgoztak a szimulációs feladaton. A szervezők szabadidős programokkal is készültek a szervezők, amelynek része volt többek között a győri Audi-gyárban és a világszínvonalú járműipari tesztpályán, a zalaegerszegi ZalaZone-on tett látogatás is.