Pannonhalmi éttermünk teljesen más, az az idegenforgalomra épül. A költségeink persze egyre magasabbak lettek az elmúlt években, de szerencsére jönnek a vendégek, talán a fizetések emelkedtek. Egy éttermet egy faluban is fenn lehet tartani, van jövője, de csak nagy munka árán.

Strobl Zoltán osztrák munkahelyét hagyta hátra a mosonmagyaróvári vállalkozásért. Fotó: Kerekes István

Olasz ízek a Lajtánál

Amikor több étteremre tettek lakatot, Strobl Zoltán és fia akkor vágott új vállalkozásba: Mosonmagyaróváron jó helyen fekvő, ám nemrég bezárt kávézót vettek át, s némi profilváltás után július közepén megnyitottak. Apa és fia is osztrák munkahelyét hagyta hátra: előbbi 30, utóbbi 10 év felszolgálói munka után indította el a Ciao Várkertet. Mint Zoltán elmondta, világbajnokságot is nyert nápolyi pizzamester tanította az itteni szakácsokat. Hogy minőségi étel készüljön, nápolyi pizzájukhoz olasz alapanyagokat használnak, de kínálnak más tésztákat is, sok olasz itallal, kávéval.

– Apával régóta álmodoztunk azon, hogy vállalkozást indítunk, és megismerkedünk a vendéglátás másik oldalával. Szeretjük Olaszországot, a finom ételeket, italokat, ezért úgy gondoltuk, hogy mi mást csinálnánk, mint valami olyat, ami hozzánk is közel áll. Amikor megtudtuk, hogy a Várkert kávézó bezár, és ez sokakban csalódottságot keltett, mindent megtettünk az újranyitásért.

A Várkert kávézó bezárásának nagy visszhangja volt a városban, sokan kíváncsiak voltak, milyen vendéglátóhely nyílt helyette. Bár arra számítottunk, hogy az augusztus nem lesz erős, egyelőre elégedettek vagyunk – mondta Strobl Zoltán.