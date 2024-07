Balogh László hozzátette azt is, hogy a hivatalos adatokból most kirajzolódó tempós év eleji lakásdrágulást már korábban látni lehetett az ingatlan.com lakásárindexe alapján. Szintén elsőként jelezte a mutató azt, hogy a múlt év végén stagnáltak az árak a magyar piacon, míg a KSH előzetes adatai még közel 2 százalékos csökkenésről árulkodtak. Az illetékeljárások után azóta beérkezett adatok alapján korrigált KSH árindexe is stagnálásra váltott.

Árkörkép az országból

Az ingatlan.com elemzése ismerteti az eladó ingatlanok aktuális árait is. A fővárosi átlagos négyzetméterárak július elején 1,05 millió forintot tettek ki. A XX. kerület a legolcsóbb 700 ezer forint alatti átlaggal, a legdrágább pedig az V. kerület, ahol már majdnem 1,7 millió forint ugyanez az érték.

A vármegyeszékhelyek közül Pécsen van a legtöbb eladásra váró lakóingatlan, amelyek 668 ezer forintos átlagos négyzetméterárral szerepelnek a piacon. A második és harmadik legnagyobb választékkal Debrecen és Szeged rendelkezik, előbbi városban jóval magasabb az ár, 833 ezer forint volt július elején, míg Csongrád-Csanád vármegye székhelyén 759 ezer forinttal számolhatnak a vásárlók. Győrben 786 ezer forint az átlag, miközben Miskolcon 438 ezer, Kecskeméten 639 ezer forint.