A kincstár képviselője felhívta a figyelmet a permetezési napló fontosságára, mint ahogy arra is, hogy a támogatás feltétele a megfelelő adminisztráció. A digitalizáció a gazdák életébe is betör, márpedig az idősebb generáció még nem mozog otthonosan abban a világban. Látható a birtokátrendeződés, idén is kevesebb a gazdálkodó, mint egy éve. A tájat műholdak vizslatják, a hivatal mindent lát, így aztán kiderülnek a turpisságok. Erre egy példa hangzott el: volt olyan is, hogy egy gazda két éven át bejegyzett földhasználat nélkül próbált támogatást igényelni.

Végezetül a résztvevők egyetértettek abban: nehéz megjósolni, hány forint lesz jövőre a kenyér, mert a búza ára és a kenyér ára között alig találni összefüggést.