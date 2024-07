Ezúttal 74 bíráló vett részt az értékelésben, köztük borászok, nemzetközi szakírók és szakértők. A 43. versenyen országosan 140 borászat kapott díjat, köztük két nagyaranyérem, 163 arany- és 117 ezüstérem született, 11 kategóriagyőztest hirdettek, valamint A legeredményesebb borászat díjat a VinArt – Koch Borászat érdemelte ki. A Pannonhalmi és a Soproni borvidék is szépen szerepelt, végül összesen nyolc arany és hét ezüst minősítéssel gazdagodtak Győr-Moson-Sopron pincészetei.

Az évenkénti Országos Borverseny szakmai tekintetben a magyar borágazat egyik legnagyobb értékmérő rendezvényének minősül. Fotó: OB

Nagy István miniszter szerint a borászok hosszú utat tettek meg: az éghajlatváltozás, a változó fogyasztói szokások és a csökkenő alkoholfogyasztás folyamatosan kihívások elé állítják az ágazatot.

– Az új stratégiák és innovációk révén azonban a magyar borászat továbbra is sikeres és versenyképes lehet, erősítve a hazai bor és borászok hírnevét. A minisztérium a KAP Stratégiai Terv forrásai révén a 2027-ig tartó pénzügyi időszakban megközelítőleg 112 millió eurót fordít az ágazat támogatására. Ebből több mint 71 millió euró jut a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatására, további 28 millió euró a borászati beruházásokra. E két területre vonatkozó pályázatok már elérhetők – mondta Nagy István. – Az ősszel megjelenő pályázatok révén a magyar bor népszerűsítésére, bel- és külpiaci jelenlétének erősítésére további mintegy 6 millió euró áll rendelkezésre 2027-ig – tette hozzá. Nagy István kitért arra is, hogy a bor területén Magyarország legfontosabb exportpartnere Németország, az alacsony import pedig azt mutatja, hogy az itthon elfogyasztott bor több mint 90 százaléka hazai.

A 43. Országos Borverseny legeredményesebb borászata: Vinart – Koch Borászat. Fotó: OB

A fehérbor kategóriában osztották ki a legtöbb arany és ezüst minősítést az Országos Borversenyen. A Pannonhalmi borvidékről ebben a kategóriában a Kiss Családi Pincészet két palackja is aranyat érdemelt, méghozzá a Solaris 2023 és a Chardonnay Barrique 2022. Szintén arany minősítést szerzett a Danubiana Dunavár Grüner Veltliner 2023-as bora, a Babarczi Szőlőbirtok és Pince Pannonhalmi Chardonnay 2022-es évjárata, valamint a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Prior Fehér 2021-es palackja.

Ezüstöt kapott a Cseri Pincészet Pannonhalmi Rajnai Rizling – VIII. Octavus 2020-as évjárata, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Rajnai Rizling 2022-es fehérbora, a Taschner Borház Soproni Chardonnay 2020-as tétele, az Ács Pincészet Pannonhalmi Chardonnay 2022-es palackja és a TóthBorbirtok Pannonhalmi Kódex Chardonnay 2022-es bora.

A rozék és a pezsgők terén nem sikerült minősítést szereznie térségbeli pincészetnek. Míg a vörös kategóriában magas pontszámmal a második legjobb lett a Taschner Borház Soproni Cabernet Sauvignon 2018-as tétele. Arany minősítést szerzett még a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Infusio 2021-es bora, valamint a Herold Pince Vinori-Merlot 2019-es palackja. Egy ezüstöt is sikerült bezsebelnie a Taschner Borháznak, mégpedig a Soproni Merlot 2018-as téte­lével.

Pontozták a gyöngyözőborokat is, a kategóriában a Pécsinger Szőlőbirtok Dunántúli Hableányka tavalyi nedűje ezüstöt érdemelt.