A program keretében a kkv-k munkatársai a legnagyobbtól tanulhatnak: az Audi Hungaria munkatársai adják át szaktudásukat és szakmai tapasztalatukat, ingyenes szakmai előadásokon. Nyáron sem pihennek, két előadás keretében van lehetőség arra, hogy az érdeklődők bővítsék tudásukat, s hasznosítsák azt vállalkozásuk fejlesztéséhez. Az előadásokat hibrid módon szervezik meg, így akár otthonról, online is lehet tanulni.

A július 25-i 17 órától 18.30-ig tartó előadás témaköre: A mesterséges intelligencia használata egyes területeken. Az előadás címe: LLM (Large Language Models) használat a hétköznapi üzletmenet során.

A július 31-én 15.30-tól 16.30-ig tartó előadás témaköre: Innováció, műszaki fejlesztések, jövőbeli irányok. Az előadás címe: Digitalization-hype or reality?! how could you get the next level. Előadó: Felix Schwabe, Chief Digital Officer, az előadás nyelve angol.