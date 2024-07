Elkészült az M85-ös gyorsforgalmi út 2x2 sávos szakaszán a 780 méter hosszú alagútpár - jelentette be közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: a biztonságos és balesetmentes közlekedést 34 kamera, segélykérő és tűzjelző nyomógombok, a forgalomirányítás LED táblái, burkolathőmérséklet jelzők, forgalomszámláló eszközök, útburkolati aktív prizmák, a fénysűrűségmérő szenzorok, szellőztető ventilátorok, hang- és fényjelző készülékek és hangszórók szolgálják. Ez az első olyan magyarországi gyorsforgalmi úti alagút, amely tisztán állami beruházásban valósult meg.

Elkészült az M85-ös gyorsforgalmi út záró szakaszán a 780 méter hosszú alagútpár.

Forrás: Lázár János közösségi oldala

Az év egyik legnagyobb hazai útépítési projektjéhez tartozó bécsi-dombi alagút próbaüzeme, majd a forgalomba helyezési engedélyezése után - míg 2010-ben mindösszesen 3 - hamarosan már 11 gyorsforgalmi út éri el az országhatárt. Az M85 esetében azonban csak érhetné! Ugyanis az osztrákok a maguk oldalán nem fejlesztenek, így a határmetszési pontot illetően nincsen megegyezés.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában épülő M85-ös gyorsforgalmi út építéséről a Kisalföld rendszeresen beszámolt.

Azt is megírtuk, hogy a beruházás zárószakaszának az SDD Konzorcium a kivitelezője. Az utolsó ütem a 2x2 sávos, 780 méter hosszú alagútpár mellett a Fertőrákos csomópont és az országhatár közötti 4,2 kilométeres négysávos út kivitelezését, továbbá az északnyugati soproni elkerülő út megépítését is tartalmazza. Az alagútpár szerkezetépítési munkálatai idén februárban fejeződtek be. Az északnyugati elkerülő utat, ami Sopron belső úthálózatát tehermentesíti a nagy átmenőforgalom alól, május 6-án adták át, az M85 határig tartó utolsó szakaszának a műszaki átadása pedig július 1-én volt.

Elkészült az M85-ös gyorsforgalmi út utolsó üteme, kezdődhet a próbaüzem.

Forrás: Lázár János közösségi oldala

Ahogy a kivitelező korábban is jelezte, és ahogy most az építési és közlekedési miniszter is írja, az év második felében a hatóságok közreműködésével az utolsó szakasz próbaüzeme zajlik.