A nagyrészt széchenyis hallgatókból álló győri csapatok remekül szerepeltek, a LifeSync Pro gárdája együttműködési lehetőséget is kapott: az egészségügyi fejlesztéseket támogató Európai Innovációs és Technológiai Intézet felkarolja a projektjüket.

Tornyossy László, Töreky Zsombor, Takács Tamás és Hepp Anna – a LifeSync Pro csapat tagjai.

Fotó: Széchenyi István Egyetem

A Hungarian Startup University Program (HSUP) célja, hogy segítse a magyar tudásgazdaság fejlődését, azaz szülessen minél több olyan nemzetközileg is sikeres magyar cég, amely az egyetemeken születő ötleteket spinoff vállalkozások formájában piacosítja, növelve a magyar gazdaság versenyképességét. A Széchenyi István Egyetemen már negyedszer indítottak el a programot, amely hallgatók százait vezeti be az innovációgazdaság világába. Az e-learning-alapú, két féléves tárgy első félévében az innovatív gondolkodásmód és a startupvilág megismerése, míg a második félévben a vállalkozás felépítésével kapcsolatos gyakorlati képzés kerül a fókuszba. A fiataloknak ez idő alatt egy üzleti vállalkozás modelljét kell megtervezniük, amelyből akár valódi startup is indulhat.

A tavaszi szemeszter az intézményi „demo day”-jel zárult, ahol a legjobb három csapatot díjazták. Végül a horgászok számára készített okos halradart és applikációt fejlesztő VRG Tackle és a mesterségesintelligencia-alapú betegprofilozással foglalkozó LifeSync Pro gárdája jutott be az országos döntőbe, ahol 13 másik projekt mellett mutathatták be terméküket és üzleti modelljüket szakértő közönség előtt. Az országos „demo day”-en nem osztanak helyezéseket: a részt vevő startupok célja, hogy „eladják magukat”, és befektetőt vagy szakmai partnert találjanak, aki majd segíti ötletük megvalósulását. Természetesen ugyanilyen fontos a visszajelzések begyűjtése és kapcsolataik építése is.

A két győri kötődésű résztvevő kiválóan szerepelt a döntőben, mindkettejük prezentációja remekül sikerült – a LifeSync Pro még szakmai partnerre is lelt az Európai Innovációs és Technológiai Intézet révén.

Egy nőgyógyászati magánklinikán dolgozom orvosasszisztensként, és felvetődött, hogy mennyire nehézkes a páciensek kórtörténetét az általában különböző rendszerekben tárolt dokumentumból feltérképezni. Mennyivel könnyebb lenne egyetlen összegzést olvasni a beteg állapotáról! Innen indult az ötletünk, amelyben célul tűztük ki, hogy az orvos döntését támogatva egy vizuálisan is könnyen áttekinthető, rendezett és kereshető profilt készítsünk a betegekről a fellelhető dokumentumok alapján, mesterséges intelligencia (MI) segítségével

– vázolta fel projektjük lényegét Hepp Anna, a budapesti Semmelweis Egyetem hallgatója, aki két széchenyis mérnökinformatikus-hallgatóval, Tornyossy Lászlóval és Töreky Zsomborral vágott bele az ötlet megvalósításába, majd hozzájuk csatlakozott Takács Tamás, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusza, aki MI-kutatásokkal foglalkozik.

Részt vettünk az Ideathon ötletversenyen, majd a »Start It @K&H« inkubációs programjában, a Start IT up Győr szervezésében, ezt követően pedig a HSUP-ban is, immár a Széchenyi István Egyetemen. Sokat jelentett, hogy közben felvettem az »ágazati információs rendszerek« tárgyat, amelyben az egészségügyi informatikáról tanulhattam kiváló szakemberektől, akiktől később mentorként is rengeteg tanácsot kaptunk. Végül eljutottunk az intézményi, majd az országos HSUP-döntőig, ahol felfigyelt ránk az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, és partneri együttműködést ajánlott fel számunkra. Korábban ígéretet kaptunk kórházi információs rendszereket üzemeltetőktől is, hogy kooperálhatunk velük

– fogalmazott Tornyossy László csapatvezető, aki hozzátette: a következő lépés a prototípus kifejlesztése lesz, amin már elkezdtek dolgozni.