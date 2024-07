Az E.ON-tól érkezett közel 2,5 millió ügyfél egyetemes villamosenergia-szolgáltatási szerződése változatlan tartalommal érvényben marad. Ugyanakkor az ügyintézéshez a jövőben új felhasználói azonosító használata szükséges. Ezek az azonosítók már szerepelnek majd az MVM első, 2024. július végén kibocsátott számláin, illetve az MVM telefonos ügyfélszolgálatának főmenü 4-es pontjában is lekérdezhetők, a korábbi E.ON-számlákon szereplő azonosítók megadásával.

2024. július 15-étől újra teljeskörűen használható az MVM online ügyfélszolgálata és a számos új fejlesztést tartalmazó MVM Next nevű mobilapplikációja is, a legújabb funkciók eléréséhez az app frissítése szükséges. Ezzel ügyfeleink országszerte egy helyen intézhetik energiaügyeiket. Azon ügyfelek számára, akik földgázfelhasználóként már regisztráltak az online ügyfélszolgálatra vagy applikációba, automatikusan megjelenik az áramos felhasználási helyük is, amennyiben személyes adataik azonosak áram- és gázszerződéseiken. A regisztrációval még nem rendelkező ügyfelek néhány kattintással, egyszerűen tudnak regisztrálni a korábbi E.ON-os számlájukon szereplő adatokkal.

Az E.ON-tól érkezett ügyfelek részére a személyes ügyintézés lehetősége jelentősen kibővült, hiszen az MVM országszerte több mint 200 helyen elérhető személyes ügyfélszolgálati pontjain, így egy helyen lehet elintézni az egyetemes áram- és akár a földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket. A korábbi E.ON ügyfélszolgálati irodák helyett, azonban az MVM Next túlnyomó többségben új helyszíneken biztosítja a személyes ügyintézést.

A szolgáltató arra hívja fel az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleik figyelmét, hogy 2024. július 15. reggel 8 órától a mérők töltése normál üzletmenet szerint történik, ugyanakkor az E.ON-tól érkezett ügyfeleknek új kártyát szükséges igényelniük a megszokott töltőpontokon: a térítésmentesen kapott kártyával akár már online is tölthetik mérőjüket. Az Elmű-Émász-tól korábban érkezett ügyfelek – akiknek néhány hónapja villanykapcsoló ábra szerepel a számláján – az eddig megszokott pontokhoz képest új helyszíneken is tölthetik mérőjüket. A vármegyénkénti és országos feltöltő pontok listáját ügyfeleink az mvmnext.hu/aram/Elorefizetos oldalon érhetik el.