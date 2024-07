A szentiváni Nagy Család Gyü­­mölcsöse szerda délelőtt nyitotta meg kapuit a szedők előtt. Már az első órában több mint egy tucat jármű érkezett, vödrökkel és szatyrokkal felszerelkezett családokkal.

– A sok napsütésnek köszönhetően kimagasló a termés minősége. Ráadásul a száraz idő és a korai érés miatt a betegségek is elkerülik a fákat – mondta lapunknak Nagy Szabolcs, a Nagy Család Gyümölcsösének tulajdonosa. – Minden két-három héttel előbb érik. Mi is kapkodunk, mert épp csak véget ért a barack szedése, már be is érett az első szilva. Jelenleg a Cacanska lepotica fajtát lehet szedni, ez egy hagyományos, hazánkban jól ismert fajta. Az évek során folyamatosan frissítjük faállományunkat, több különösen zamatos fajta is megtalálható nálunk, mint a Haganta, a Stanley vagy a Topend Plus. Ezek itthon még kevésbé ismertek, pár héttel később érnek, ezért érdemes többször jönni, már csak kóstolni is, hogy az ember megtalálja, melyik az ő kedvence.

A gyümölcsöst múlt héten komolyan megtépázta a vihar, különösen az idősebb, 15–20 éves fák sínylették meg a hirtelen légzuhatagot, sok közülük derékba tört. – A szilvafáinknak körülbelül 10 százaléka sérült meg a viharban, és 10–12 tonna gyümölcsöt vert le a szél. Lokális jelenség volt, néhány kilométeren belül pusztított. A kidőlt fákat fajtaazonos növényekkel és új típusokkal pótoljuk.