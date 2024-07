A megkérdezett napozók szerint hétközben nincs akkora tömeg, mint a hétvégén, ezért is választják sokan. A nagy melegben mi sem bírtuk sokáig belevetettünk magunkat a vízbe, ami már kellemes 27 fokos.

Csobbanás a magyar riviérán

Balaton. A part számos családbarát szolgáltatással várja a nyaralókat. Homokos gyerekpancsoló, játszótér, vízi és homokos sportlehetőségek, babamama szoba, kültéri fitnesz öltözőkkel és ingyenes illemhelyiséggel - mindezt nyújtja az Alsóörsi strand. Ha otthon felejtenénk egy-két kelléket, az is beszerezhető az árusoknál. Az aktívabb családok, baráti társaságok óránként 2000 forintért bérelhetnek krokodilkajakot, vagy 5500-ért vízibiciklit. A legtöbben saját Suppal szálltak vízre, de azt is lehet kölcsönözni, ha csak kipróbálnánk, amíg a gyerekek a vízi élményparkban játszanak vagy a kiépített lebegő stégről ugrálnak. A tegnapi forróságban a legtöbben a fák árnyékában húzódtak meg, csak a tűző napot bírók feküdtek ki a napra 11 és 15 óra között.

A délutáni bárnyitás előtt a nagy forróságban még csobbantak egyet a fiatalok az alsóörsi strandon. Fotó: Csapó Balázs

Közkedvelt strandételek

Tapasztalataink szerint a legtöbb vendéglátóhely, étterem és büfé 11 vagy dél körül nyit ki. A legnépszerűbb - ahol már ebédidőben nagyobb sorok álltak - "a híres balatoni lángosozó" a Gyuri Lángos volt. A klasszikus strandkaját feltét nélkül 1000 forintért, sajtosan 1500-ért, míg sajtos-tejfölösen 1800 forintért adják, hasonlóan a többi büféhez. Aki szeretné még tovább extrázhatja. Gyakori az étlapokon a hamburger, hotdog, palacsinta valamint a rántott húsok, halak és sajtok hasábkrumplival. Találtunk főtt kukoricát, a nagyétkűeknek pedig birkapörköltet, pacalt, töltött káposztát és babgulyást is. Aki viszont biztosan finomat és frisset szeretne enni, annak érdemes ellátogatni a Fogas Bisztróba, ami a strandról és a sétányról is megközelíthető. Itt gondolnak a glutén és hisztaminérzékenyekre is, így aki étel intoleranciával küzd, az is haraphat sült hekket, keszeget, pisztrángot vagy más uszonyost. Ha már Balaton, a választásunk nekünk is a hekkre esett és milyen jól tettük, ugyanis a "magyar tenger" egyik legjobbját kóstolhattuk itt.