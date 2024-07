A korábbinál tempósabb drágulással kanyarodott rá júniusban az albérletpiac a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után induló főszezonra.

Júniusban havi szinten 1,9, Budapesten 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak májushoz képest.

Az albérletpiac továbbra is nagyon koncentrált, mert a kiadó lakások 85 százaléka Budapesten és a vármegyeszékhelyeken található.

Július elején Budapesten 250 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, a legnagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 245 ezer, Győrben 195 ezer, Szegeden 163 ezer, Pécsen 140 ezer, míg Miskolcon 110 ezer forintos összeggel számolhatnak a bérlők.

Forrás: ingatlan.com

Készül a piac a szezonra

“Júniusban az országos átlagos bérleti díjak 1,9 százalékkal emelkedtek májushoz képest, a fővárosban pedig 1,6 százalékos volt a növekedés. Ez gyorsulást jelent a májusi szintekhez képest, akkor havi összevetésben országosan 0,7, a fővárosban pedig 1,4 százalékos volt a drágulás” - ismertette a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az élénkülés a kínálat alakulásán is látható, de Budapesten és az egyetemvárosokban eltérő volt a forgatókönyv. Az albérletpiac legnagyobb része ezekre a településekre koncentrálódik, mert az országszerte több mint 14 ezer kiadó lakóingatlan 85 százaléka Budapesten és a vármegyeszékhelyeken található. A fővárosban az elmúlt egy hónapban - június és július eleje között - szűkült a kínálat. Balogh László szerint ez azzal magyarázható, hogy a kereslet elkezdte felszívni a fővárosi kínálatban megjelent lakásokat. A bérlők egy része ugyanis megelőzte az egyetemisták és főiskolások rohamát. “A vármegyeszékhelyeken egyelőre erőt gyűjt az albérletpiac a szezonra, mert a kínálat egy hónap leforgása alatt közel 5 százalékkal bővült. Ez a jelentősnek mondható bővülés elsősorban az egyetemvárosoknak köszönhető” - mondta az ingatlan.com szakembere.

Mennyiért kínálják az albérleteket?

Július közepén a fővárosban a kiadó lakások átlagos bérleti díja az ingatlan.com adatai szerint 250 ezer forint volt. Ahogy korábban, most is igen jelentős eltérések vannak a városrészek között. A legszélesebb kínálattal rendelkező kerület továbbra is a XI. és a XIII. előbbit 280 ezer, utóbbit 250 ezer forintos átlagos bérleti díj jellemzi. Az egyetemisták körében keresett városrészek közé sorolható egyebek mellett a VIII., a IX. és a XIV. kerület is, ahol 230-250 ezer forint az átlagos bérleti díj.