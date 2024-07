Az extrém magas hőmérséklet, a szeles idő, a csapadék hiánya komoly aszályt idézett elő térségünkben is. A hőmérséklet a napokban extrém magas volt, sorra dőltek meg a melegrekordok. A HungaroMet arról írt a hét elején, hogy sürgősen esőre lenne szükség, de erre a következő 8–10 nap során is kicsi az esély. A felső 50 centiméteres talajréteg országszerte száraz, sőt, egyre nagyobb területen már kritikusan száraz.

A napraforgó és a kukorica most igényelné a legtöbb nedvességet, havi 100 milliméter eső lenne ideális. Ezt azonban öntözés nélkül sehol nem kapják meg. Többnyire már csak a mélyebb talajrétegekben találnak nedvességet a növények. A hőség az aszállyal párosulva rendkívül kedvezőtlen, ez várhatóan a termésátlagokban is megmutatkozik.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei helyzetről Németh Gergelyt, az agrárkamara elnökét kérdeztük.

Ifjabb Németh Gergely szanyi gazda kukoricája is szenved már a vízhiánytól.

Fotó: Molcsányi Máté

Most kellene legjobban az eső

– Sajnos az aszályt mi is érzékeljük. Voltak ugyan olyan mikrotérségek, ahol 70 és 102 milliméter közötti eső esett két hete, viszont a légköri aszály akkora, hogy ahol nem volt kellő csapadék, ott már nedvességért kiabálnak a növények. Azokon a területeken, amelyek nem tudják a vizet megtartani, ott már a népi mondás szerint furulyázik a kukorica, magyarul szomjazik, hiszen a 35–36 fokot az sem nagyon bírja. A virágzáson már túl van, most kellene rá legjobban az eső. A szemek most telnének ki, ha nem lennének ezek a száraz melegek, de ez az időjárás az összes kapásnövényt sújtja, a szóját és a cukorrépát is – sorolta a gondokat az elnök.

– Ahol nem tudnak öntözni, ott nagy veszélyben vannak ezek a növények. Ha nem enyhül a meleg, a helyzet egyre jobban romlik – szögezte le a kamarai vezető, aki azt is elmondta, hogy a búza 90 százaléka már magtárban van. A termés mennyisége és minősége a vármegye területén elég hektikus és megosztott volt. Nagyon kevés helyen lett csak jó minőségű az idei kenyérgabona. Sok gazda csalódott, mert a búza fajsúlya nem volt meg, ami azt jelenti, hogy megsültek a búzaszemek, különösen a késői vetéseknél volt ez tapasztalható. Így az idei évet be lehet írni a gyenge esztendők közé. Szerencsére a rossz termés sem vette el a gazdák kedvét, ugyanolyan szinten érkeztek a jótékonysági felajánlások a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” programra, mint az előző években, de még augusztus 20-ig várják a gyűjtőpontokon a további beszállításokat.