A gyérítésnek természetvédelmi célja van, a kutató-halászatra nemrég megkapták az engedélyt, és egy ökológiai kutatás is indult ezzel párhuzamosan. Diákok bevonásával vizsgálják majd a rákok méreteit, fejlődését és a faj ökológiai hatását. Heti rendszerességgel helyeznek ki élve fogó csapdákat, fenékre eresztett varsákat. Azért élve fogó, mert ha belekerülne egy védett vagy őshonos hal, akkor azok könnyen, és sérülésmentesen visszaereszthetőek. Terepre is mennek majd a diákok, a különböző méréseket és az adatelemzéseket is ők végzik, valamint esszéket is dolgoznak ki diákkonferenciákra. A téma fontossága miatt céljuk más iskolákkal is felvenni a kapcsolatot a kölcsönös eszmecserék, továbbképzések érdekében.

Liziczai Márk kutatásvezető (b) és tanítványai: Németh Kristóf, Liziczai Gergő és Csizmazia Patrik.

Fotó: Csapó Balázs

Terepmunka

Csapdák és vizsgálatok

Kapitális méretű példányok

– Minden rák, ami Amerikából került be, aktív terjesztője a rákpestis nevű betegségnek. Ezt egy moszatgomba okozza. Ahol az invazív faj megjelenik, kihalnak az őshonos rákfajok. Az amerikai faj a szennyezett vizet is tűri, növényekkel sűrűn benőtt, iszapos, sekély öblökben él. Mindenevő, azonban a legtöbbször szerves törmeléket fogyaszt. A növényeket is megeszi, ezzel elveszi az élőhelyét további őshonos élőlényeknek. Fogyaszt emellett puhatestűeket, kisebb halakat is. Nem túl kecsegtető a jövő, mert szinte lehetetlen kiirtani. Jelentkeztek a korábbi kutatásokban kapitális méretű példányok is –hangsúlyozta a kutatás vezetője.