Dr. Gajzágó Gergő, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának adjunktusa a Hallgatói Projekttámogató Programot ismertette.

Fotó: Dudás Máté / Forrás: SZE

Horváth Dóra, az intézmény Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóságának képzési referense a Hallgatói Kompetenciafejlesztő Programot mutatta be. Utalt arra, hogy az elmúlt évek nehézségei, köztük a koronavírus-járvány idején bevezetett online oktatás miatt bizonyos készségek hiányoznak ennél a korosztálynál, ezért az érintett fiatalok önhibájukon kívül kerülnek hátrányba. Első lépésként tréninget indítottak számukra, amelyen több mint száz mérnökinformatikus- és gazdaságinformatikus-hallgató vett részt. Erre meghatározott szempontok alapján hívták a hallgatókat, de önkéntes alapon is lehetett csatlakozni a programba. A mérnöki kompetenciák mellett számos készséget fejlesztettek az együttműködés, a csapatmunka, a problémamegoldás terén. „A program célja a lemorzsolódás csökkentése, a hallgatói előmenetel támogatása, a tanulás- és oktatásmódszertan fejlesztése, rendszeres kompetenciamérés a be- és kilépő hallgatóknál és a projektalapú oktatás kiterjesztése” – mutatott rá az előadó.

Horváth Dóra, a Széchenyi István Egyetem Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóságának képzési referense a Hallgatói Kompetenciafejlesztő Programmal kapcsolatos tervekről adott áttekintést.

Dr. Happ Éva, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar docense felhívta az ipari partnerek figyelmét, hogy zajlik a szakok szerinti kompetenciatérkép elkészítése, amelyekhez az ő javaslataikat is várják, hiszen a piaci visszajelzések sokat adnak hozzá a képzések minőségéhez. Kiemelte, az egyetemen szocializációs félévet vezetnek be, amely a hallgatók egyetemi beilleszkedését segíti. „Kurzusokkal, tréningekkel támogatjuk az egyetemi élet megkönnyítését, hozzá kívánunk járulni a hallgatói kapcsolatok erősítéséhez” – húzta alá. Hozzáfűzte, szakonként tanácsadó-testületet állítanak fel, amelyben ugyancsak számítanak a piaci partnerek részvételére, akik gyakorlati helyek, tudományos diákköri témák, konzultációk, projektfeladatok révén is ösztönözni tudják a jövő szakembereit.