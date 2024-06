-Az akusztikai fejlesztő csapat minden tagja felelős egy-egy hajtásderivánsért, így nagy büszkeség, de egyben nagy felelősség is a munkájuk.

Tóth Róbert: „Gyárszinten a fejlesztésen működő csapat mellett az MAC-ban, azaz a Kísérleti Motorfejlesztő Központban is dolgozik akusztikus csapat, akik az előszériás termékek vizsgálatával foglalkoznak, a gyártásban pedig az akusztikus kollégák a sori eredményekkel dolgoznak, akikkel mind kapcsolatban állunk. A mi csapatunk megbízói kapcsolattartásért felel, és a szériaintegrációban segít.”

Tóth Róbert mérés közben. Fotó: Audi Hungaria

-A belső égésű motorok után milyen újdonságot jelentett az elektromos hajtások érkezése?

Tóth Róbert: „A C-BEV nagy kihívást jelentett mind szakmailag, mind munkaszervezésben. A technológiai ugrás az én ismereteim továbbfejlesztésének igényét is magával hozta, akusztikailag sok újdonságot hozott magával ez az időszak. Ezekben az években alakult ki a szoros kapcsolat a termelés és a fejlesztés között, hiszen az új terméktípus szükségessé tette az intenzívebb és gyorsabb kommunikációt a műszaki fejlesztés, az MAC, a minőségbiztosítás, a gyártástervezés és a gyártás területei között.”

-A következő fejlődési szint Róbert számára egy ingostadti kiküldetéssel indult, hiszen a PPE elektromos hajtások megismerése céljából egy évet töltött Németországban.

Tóth Róbert: „Fantasztikus volt ez az időszak, nagyon sokat tanultam, szakmailag egy egészen más felfogással jöttem vissza Győrbe, megtanultam, amit kellett, hálás vagyok a mentoromnak. Itt Győrben a PPE hajtásokhoz már mi gyártjuk a fogaskerekeket is, ami hatalmas dolog, egy valódi sikertörténet. Koordinátorként én fogtam össze a PPE-hez kapcsolódó különböző akusztikus területeket, így a szimulációt, mechanikus konstrukciót, gyártást, mérést, tehát a komponensállapottól kezdve a felépített hajtásig, majd a járműbe történő integrációig átláttam a folyamatot. Csak visszacsatolni tudok a CBEV gyártásával elindult szorosabb együttműködéshez, kiválóan működött a területek közötti kommunikáció és közös munka. A PPE hajtás fejlesztésébe akusztikai csapatunk már meglehetősen korai fázisban bekapcsolódott, ami számos előnnyel járt a folyamatban. Minden hajtásnak, így a PPE-nek is megvan a sajátos rezgésképe, amiből az egyes komponensek akusztikus jellemzőire következtethetünk. Többek között a fogaskerék, csapágyak stb. jellemzőit megismerve Ingolstadttal közösen meghatároztuk a határértékekek, lefektettük a mérési normákat. Járatópadokon és a gyáron belül menet közbeni teszteken is jövőbeli modellekben teszteltük a hajtást, most pedig a szériába kerülést követően is kísérjük a gyártást.”