Lacziné Csóka Judit a győri kirendeltségvezetőjét kérdeztük a helyi diákmunka trendekről és idényekről.

– Több éve tapasztaljuk, hogy a diákok elvárásai és a munkát keresők száma is megváltozott. A szorgalmi időszakban inkább a főiskolások és az egyetemisták szeretnének dolgozni, a nyári időszakban pedig a 15-18 éves korosztályból érkezik több munkavállaló.

Adómentes kereset

A gyakorlat azt mutatja, hogy a diákok számára az első és legfontosabb a bér.

– Jelenleg a minimális óradíj bruttó 1534 Forint, a végzettséghez kötött garantált minimum óradíj pedig bruttó 1874 Forint. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a 25 év alatti diákok estében ebből a bérből már az SZJA sem kerül levonásra, tehát ez az összeg szinte megegyezik a nettóval. A Pannon-Work Iskolaszövetkezetnél az átlag órabérek bruttó 1700-1800 Forint között mozognak, de vannak olyan munkáink is, amik elérik a bruttó 2000 forintot is.

Melyek a kelendő diák munkák?

A nyári időszakban átlagosan 2 hetet-1 hónapot szeretnének dolgozni a fiatalok. Azonban nem mindegy, hogy mit. A mezőgazdasági munkákra továbbra is nehéz diákokat találni

Sokan keresnek adminisztratív munkákat, promóter, animátor lehetőséget

– Mint mindenkinek a diákoknak is vannak álmaik, elvárásaik azzal kapcsolatban, hogy milyen munkát szeretnének. Az előző évekhez hasonlóan kelendőek a ruhabolti kisegítő, pozíciók, az árufeltöltés és a könnyű fizikai munkák. Sokan keresnek adminisztratív munkákat, promóter, animátor lehetőséget. Ilyenkor a szervezés is gyorsabb. A szorgalmi időszakban is lehet diákot találni nehezebb fizikai munkára, ha a partner nyitott rá, hogy az átlagnál magasabb órabért fizessen és rászánja a hosszabb szervezési időt. A nyári időszakban több diák szeretne dolgozni, gyorsabban, könnyebben elérhetőek és kevésbé válogatnak a lehetőségek között. Ebben az időszakban az igényeket pár nap alatt vagy akár napról napra le tudjuk fedni.

Idén a munkaadók részéről érezhető egy gazdasági megtorpanás.

Lacziné Csóka Judit kiemelte jelenlegi tapasztalatik alapján a nyárra több a jelentkező, mint a munkalehetőség, így, akik nem vállalják el az ajánlatot elsőre, kevesebb eséllyel jutnak utána már munkához.