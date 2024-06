A Széchenyi István Egyetem a térség versenyképességének erősítését több eszközzel támogatja. Kiterjedt ipari együttműködései mellett oktatóit-kutatóit, hallgatóit is segíti a vállalkozóvá válás folyamatában az ötlettől a megvalósításig. Ennek oktatási lába a Hungarian Startup University Program (HSUP). Emellett jelentős közösségépítés is zajlik, olyan találkozási lehetőségekkel, mint amilyen a Spinoff Klub, ahol a résztvevők hasznos információkhoz juthatnak, és egymástól is ötletet meríthetnek. A brand idén tavasszal a Spinoff Extra elnevezésű programsorozattal bővült, amelynek keretében sikeres topmenedzserekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A Széchenyi István Egyetem kezdetektől résztvevője a Nemzeti Innovációs Ügynökség gondozásában megvalósuló HSUP-nak, amely startup vállalkozásokkal foglalkozik. A kezdeményezést a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal indította útjára, a győri intézmény pedig már a tananyag és a pilotprogram kidolgozásában is részt vett. Az e-learning-alapú, két féléves tárgy első félévében az innovatív gondolkodásmód és a startupvilág megismerése, míg a második félévben a vállalkozás felépítésével kapcsolatos gyakorlati képzés kerül fókuszba. A fiataloknak ez idő alatt egy üzleti vállalkozás modelljét kell megtervezniük, amelyből akár valódi startup is indulhat.

A Széchenyi István Egyetem hallgatói olyan ötleteket mutattak be a rendezvényen, amelyek egy startup vállalkozás alapjait is jelenthetik.

Forrás: SZE

A kurzust lezáró Demo Day elnevezésű rendezvényen a Széchenyi-egyetem hallgatói projektcsapatokban prezentálták ötleteiket az egyetem oktatói alkotta szakmai zsűri előtt. „Intézményünkben a program indulásától kezdve, az elmúlt három évben 1500 hallgató tanult a HSUP keretében, és közel 60 startup projekt indult el. Ebben a tanévben rekordszámú hallgató ismerhette meg a vállalkozásalapítás kulisszatitkait, hiszen az első szemeszterben mintegy ötszázan vették fel a tárgyat. A második, gyakorlati félévben is több mint kétszáz fiatallal dolgoztunk együtt, akik közül a záró eseményünkön 19 csapat prezentálta a tanultak alapján kialakított koncepciójukat” – fogalmazott dr. Rámháp Szabolcs, a Széchenyi-egyetem oktatója, a program szakmai vezetője.