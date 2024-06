Dr. Szőke Júlia, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese elmondta: a nagy hagyományokkal rendelkező karon folyamatosan fejlesztik a képzéseket, hogy a külföldi hallgatók számára is vonzóak legyenek. „Jelenleg két szakunkat kínáljuk angol nyelven is – a nemzetközi tanulmányok és a szociológia alapszakot –, és dolgozunk azon, hogy 2025 szeptemberétől emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon is lehessen angol nyelven tanulni” – tájékoztatott.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar nevében dr. Knapp László oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes beszélt az ott végezhető képzésekről, kiemelve a 2024 őszétől induló modern technológiák és kiberbiztonság joga mesterképzést. „A szakon – amely elérhető lesz magyar és angol nyelven is – a jog és az informatika kombinációjával találkoznak majd a hallgatók. A kurzusok egy része a modern technológiák jogi vonatkozásairól – így például a mesterséges intelligenciáról –, egy része a kiberbiztonsági jogról szól, egy része pedig informatikai ismereteket tartalmaz” – ismertette.

A Széchenyi István Egyetem bemutatkozását követően Xu Yonglin, a SUIBE elnökhelyettese elismerően nyilatkozott az elhangzottakról, és elmondta: számos kapcsolódási lehetőséget lát a két intézmény között. Szavait Zhang Shuihui, a sanghaji egyetem nemzetközi irodájának igazgatóhelyettese tolmácsolta: „Lenyűgöző az az innovatív tudományos munka, ami itt folyik, és példaértékű az ipari szereplőkkel kialakított erős kapcsolati háló. A hallottak alapján elmondható, hogy a Széchenyi-egyetem egy összetett képzési központ, ahol rengeteg különböző tudományos területen lehet magas színvonalon tanulni. A SUIBE ezzel ellentétben egy gazdaságra, üzletre és jogra fókuszáló intézmény. Szerencsére ezekben a témákban kiemelkedően jók a győriek, így az egyetemeink közötti kapcsolatot erős alapokra tudjuk építeni.” Hozzátette: az együttműködés első lépése hallgatói csereprogramok szervezése lehet.