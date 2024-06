Magyarország és az Egyesült Államok felsőoktatási és gazdasági kapcsolatainak erősítése volt a célja az idén is megtartott Hungarian Summitnak, amelyet Pazaurek Piros tiszteletbeli konzul, a magyar–amerikai kapcsolatokat szolgáló HungarianHub elnöke hívott életre. A Széchenyi István Egyetem delegációja az intézmény akadémiai és kutatás-fejlesztési tevékenységét mutatta be a rendezvényen, valamint feltérképezte az felsőoktatási együttműködési lehetőségeket.

A Széchenyi István Egyetem delegációja bejárhatta a floridai Embry-Riddle Repülési Egyetem campusát is. Forrás: SZE

„A floridai látogatás első napjaiban három helyi egyetemmel ismerkedtünk meg, a Stetson Egyetemmel, a Közép-floridai Egyetemmel és az Embry-Riddle Repülési Egyetemmel. Mindegyik intézmény bemutatta infrastruktúráját, képzési programjait és főbb tevékenységeit, emellett a potenciális együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk, és megtekintettük mindhárom campust. Ezek az egyeztetések nagyon bíztatók és eredményesek voltak, jó úton halad például egy megállapodás előkészítése a Közép-floridai Egyetemmel” – mondta el Bihari Annabella, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központ Toborzási és Nemzetközi Kommunikációs Osztályának vezetője, aki a látogatáson Kepli József nemzetközi tanácsadóval közösen képviselte az intézményt.

A Hungarian Summit főrendezvényének Daytona Beach adott otthont, ahol a cél a magyar–amerikai oktatási, üzleti, kulturális és sportkapcsolatok erősítése volt. A Széchenyi-egyetem delegációja – Tamándl László egyetemi fejlesztésekért és pályázatokért felelős elnöki megbízottal kiegészülve – személyesen egyeztetett az egyesült államokbeli potenciális partnerekkel, valamint előadásokon ismertette a győri intézmény előremutató tevékenységét és az amerikai partnerek számára érdekes kapcsolódási pontokat.

Kép2: A Hungarian Summit alatt a Széchenyi-egyetem delegációja bemutatta az intézmény fejlődését és képzési kínálatát. Forrás: SZE

A küldöttség Florida után Louisiana államba utazott, hogy története során először a Nemzetközi Oktatók Szövetségének edukációs világkiállításán (NAFSA) vegyen részt New Orleansban. A Tempus Közalapítvány által állított standon összesen hét magyar felsőoktatási intézmény mutatkozott be, köztük a Széchenyi István Egyetem kiemelt arany fokozatú partnerként volt jelen. Emellett számos személyes tárgyalásra és a kialakuló kapcsolatok elmélyítésére is adódott lehetőség.