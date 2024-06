A vármegyék között Győr-Moson-Sopronban esett vissza legnagyobb mértékben a szarvasmarhák száma tavaly (51 ezer), amely így 19 százalékkal alulmúlta az egy évvel korábbit. Az állomány több mint négytizedét kitevő tehenek száma szintén 19 százalékkal fogyott. Száz hektár mezőgazdasági területre 21 marha jutott, az országosnál öttel több.

Negyedével több sertés

Az állattartók a tél kezdetén a vármegyében 122,8 ezer sertést gondoztak, egynegyedével többet, mint 2022. december elején. Az anyakoca-állomány (6,5 ezer) a teljes létszámhoz viszonyítva kevésbé, 15 százalékkal bővült. A száz hektár mezőgazdasági területre vetített sertések száma (51) azonos volt a hazai átlaggal. Az egyházasfalui Derdák Gábor édesapjával a családi gazdaságban 600 hízót tart. Malacokat vesznek, felhizlalják, majd vágóhídra értékesítik őket.

– Általánosságban elmondható, hogy a „sötétzöldek” szakmaiságtól messze álló erőszakos nyomásgyakorlása komoly kihívások elé állítja a termelőket Európa-szerte. Ezenfelül az emberek szokásai is változtak, főleg a Covid óta, ami szintén kihat az étkezési szokásokra, azon keresztül aztán az állattartásra. Vármegyénk az elmúlt években átesett a PRRS-mentesítésen (egy fertőző betegség – a szerk.). Az állományok cseréje több hónapos procedúra, ez okozhatta a számok változását. A sertéspestis miatt fokozottan ügyelnek a higiéniára és a járványvédelmi előírásokra a termelők – összegezte a helyzetet.

Birtokkoncentráció, munkaerőhiány

– Folyamatosan számolunk mi is, hol tudjuk a kiadásokat csökkenteni, hiszen ez az egy lehetőségünk van a túlélésre, ugyanis az értékesítési árba semmilyen beleszólásunk nincs, azt a német tőzsde alapján határozzák meg – fogalmazott Derdák Gábor. Az állattenyésztésben csakúgy, mint a növényter­mesztésben birtokkoncentráció játszódik le. Ez nem magyar sajátosság, az egész világon ez tapasztalható. Míg tavaly ilyenkor kilónkénti 770 forintos élősúlyáron, idén olcsóbban, 675 forintért lehetett hízót értékesíteni. Azt látja, hogy akik saját előállítású malacot nevelnek fel, azok nagyobb biztonsággal termelnek. De sokan választják azt is, hogy valamilyen integrációhoz csatlakoznak. Sajnos a munkaerőhiány komolyan sújtja az állattartást is, a modern telepeken a digitális technológiák minél jobb kihasználása miatt pedig egyre képzettebb munkaerőre van szükség.