A hidrogénhajtású busz a helyi menetrend szerinti járatokat váltja ki bizonyos időközönként és egy sima menetjegy megvásárlását követően bárki felszállhat rá.

A hidrogénhajtású busz egy töltéssel 500 kilométer távolságot képes megtenni.

– Az elsődleges cél az, hogy környezetkímélő technológiával egy ismételt, nem tisztán akkumulátoros elektromos hajtású buszt is kipróbáljunk és teszteljünk – osztotta meg lapunkkal dr. Mészáros Virág, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. vezérigazgatója.

Teszt-üzemben a hidrogénhajtású busz

– Az adatok mellett az utasok véleményére is kíváncsiak vagyunk. A projekttel egyúttal szemléletformálást is végzünk – mondta dr. Mészáros Virág vezérigazgató. – A tapasztalatok nyilvánosak lesznek. Célunk az is, hogy a jövő döntéshozóinak információkat szolgáltassunk. A vezérigazgató hozzátette: – A hidrogén-üzemanyagcellás hajtású járművek jelenleg teszt-üzemben működnek Magyarországon. A 2021 nyarán elfogadott hazai hidrogénstratégia többek között a közlekedés zöldítésére is fókuszál, már akkor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy miként tudnánk ezt kivitelezni. A karbonsemleges technológiák tekintetében volt már tapasztalatunk, hiszen a Zöld Busz Programban akkumulátoros elektromos buszokat alkalmaztunk.