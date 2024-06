A buszcsalád az év végén válik teljessé, amikor a 12 méteres szóló busz mellett a 18 méteres, csuklós változat is bemutatkozik. A jármű akadálymentes, városi és elővárosi közlekedésre egyaránt alkalmas. Dr. Mosóczi László, a Volánbusz vezérigazgatója elmondta: – 2022-ben és 2023-ban 100 elektromos meghajtású jármű érkezett a fővárosi agglomerációba és hat a megyeszékhelyre, közülük 13 darab ide, Győrbe. Továbbiak beszerzését is tervezik, melyhez nagy segítséget jelentenek a próbaüzemek tapasztalatai, ezért is vesznek szívesen részt a Credobus Electronell modelljének tesztelésében is.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester elmondta: a város zöld programjának része az is, hogy a mintegy 20 év átlagéletkor feletti buszpark megújuljon. – Eddig 52 darab buszt cseréltünk le, ezzel sikerült 10 év alá csökkenteni az átlagéletkorukat. Ez jelentős eredmény, de van még mit fejlődni. A mai is egy lépés a "lépésről lépésre program keretében", hiszen 13 elektromos busz közlekedett az elmúlt év óta Győrben, és most itt van egy újabb. Ez azért is közel áll a szívünkhöz, mert győri fejlesztésről van szó. A Kravtex-Kühne csoport és a város élen jár abban, hogy a környezetvédelem Győrben és hazánkban erősödjön – fogalmazott a városvezető. A jelenlévőkkel megosztotta azt a jó hírt is a polgármester, hogy tárgyalásban vannak a MÁV-val is, az akadálymentesítés, amivel évtizedek óta nem foglalkozott senki, megoldódhat, és még az idén elkezdődhetnek a munkálatok.