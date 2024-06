A "Diploma" kiállításon az az építőművészet, a formatervezés és a tervezőgrafika szakos végzősök mutatták be munkáikat.

Fotó: Molcsányi Máté

– Mennyire befolyásolja a designoktatást, hogy egy műszaki egyetem része?

– Azért jöttünk a Széchenyi István Egyetemre, mert egy multidiszciplináris intézmény, ahol a műszaki és egyéb tudományok széles köre jelen van. A design nem lehet meg a magas szintű technológiai, mérnöki és anyagismeretek nélkül. A kapocs szerepét töltjük be a humán és a műszaki képzés között, művészeti módszerrel oktatunk alkotó, kreatív embereket, akik az élet számos területén együtt tudnak működni mérnökökkel, menedzserekkel, közgazdászokkal, adott esetben tanárokkal, zene- és táncművészekkel, jogászokkal, de felsorolhatnám az egyetem teljes palettáját.

– Hogy látja a most végzett diákok munkáját?

– Nagyon sikeresek voltak a diplomavédések, és nagyon szép volt a végzős hallgatók munkáiból rendezett kiállítás. Teljes mértékben beváltották a várakozásokat. Úgy látom, hogy hallgatóink nagyon motiváltak és a „Diploma” kiállításon büszkén mutatták be a munkáikat. Az ezt követő „Best of” kiállításon az alsóbb évesek legjobb alkotásai láthatók, amelyeket az év során készítettek.

– Az oktatás, képzés egész vertikumát lefedik lassan. Milyen irányban indultak még?

– A Design Campus keretében négy önálló tanszék jött létre június 1-jétől. Az elméleti és alapképző tanszék fogja össze a művészetelméleti, műveltségi és alapozó tárgyakat, és a három szakstúdióból lett tanszékek, így az építőművész, a formatervező és a tervezőgrafika tanszékek azok, amelyek az adott szakhoz tartozó tervezési és szakelméleti feladatokat látják el.

Az elindulással egy időben létrehoztuk a Design Campus Kompetencia Központot azzal a céllal, hogy szervezze a kutatás-fejlesztési, innovációs projekteket, amelyek az ipari vagy egyetemi partnerekkel közösen megvalósíthatók. Ez szervezi a graduális képzéseken túli területeket, így például a felvételi előkészítő iskolánkat, a Before Unit. Tervezzük az úgynevezett Inkubációs Program megvalósítását, ami a mesterdiplomás végzettjeinknek ad lehetőséget egyéni kutatásokra és projektekre. Továbbá szervezünk egy művészettudományi doktori iskolát is, ami az ebben részt vevőket arra is felkészíti, hogy a későbbiekben az oktatásban oktatóként tudjanak tevékenykedni.