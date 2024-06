A Széchenyi István Egyetem számára kiemelten fontosak a nemzetközi kapcsolatok, s azon belül is szoros együttműködést igyekszik kialakítani az ázsiai országokkal, ahonnan jelentős számú fiatal érkezett az elmúlt években a győri campusra. A Hszücsoui Műszaki Egyetem delegációjának napokban tett látogatása egy újabb kapcsolat elmélyítését szolgálta.

Zhang Nong, a Hszücsoui Műszaki Egyetem elnöke és dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese írta alá a szándéknyilatkozatot.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

A kínai intézmény elnöke, Zhang Nong gazdag történelmi és kulturális örökséggel rendelkező városként mutatta be a mintegy 10 millió lakosú Hszücsout (angol átírással: Xuzhou), amelynek gazdasága a berendezések gyártására, az élelmiszeriparra, az energetikára, a logisztikára és a turizmusra épül. Kifejtette: multidiszciplináris egyetemük több mint 22 ezer hallgatóval és mintegy 1800 oktatóval, munkatárssal rendelkezik. Az intézménynek 39 külföldi egyetemmel van együttműködése, többek között az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Oroszországban és Dél-Koreában. Az elnök hozzátette: elkötelezettek aziránt, hogy közös projekteket alakítsanak ki a Széchenyi István Egyetemmel például informatikai, építőmérnöki, logisztikai mérnöki, környezetmérnöki és mesterséges intelligenciával kapcsolatos területeken.

„A két egyetem együttműködésében még több potenciál rejlik a magyarországi kínai befektetésekre és a két ország jó kapcsolatára alapozva” – hangsúlyozta. Kiemelte: a kooperáció oktatók és hallgatók cseréjére, közös kutatásokra és kulturális programokra terjedhet ki.

A Széchenyi István Egyetem és a Hszücsoui Műszaki Egyetem képviselői a győri campuson.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

A Széchenyi István Egyetemet dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes mutatta be a vendégeknek. Elmondta: az élhető és Európában az egyik legbiztonságosabb város Budapest, Bécs és Pozsony közelében helyezkedik el. Aláhúzta, hogy a technológiai és mérnöki területeken nagy hagyományokkal és jelentős tudással rendelkező intézmény Győrön kívül Mosonmagyaróváron, Budapesten és Zalaegerszegen is jelen van, s az utóbbi megyeszékhelyen a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozik a világ egyik legkorszerűbb járműipari tesztpályája, a ZalaZone. A fontos adatok között említette, hogy a 14 ezer hallgató ma már a világ csaknem nyolcvan országából érkezik, az angol nyelvű képzések száma pedig meghaladja a negyvenet. A két legnagyobb nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet, a Quacquarelli Symonds és a Times Higher Education összesen hét ranglistáján szereplő egyetem öt külföldi partnerrel kínál kettős képzéseket, köztük építőmérnöki területen a kínai Jiaxing Egyetemmel. Dr. Lukács Eszter beszélt arról is, hogy az intézmény szorosan kapcsolódik a gazdasághoz: összesen háromezer vállalattal működik együtt, amelyek között megtalálható a kínai Huawei is.