Kiss Vince rajkai polgármester köszönetét fejezte ki, hogy a települést választották a leendő drónképzés helyszínéül.

– Településünknek egy nagy kitörési lehetőség az, hogy bekapcsolódhat a jövőnket meghatározó digitális fejlődésbe. Bízom benne, hogy az ide érkező humántőke és az általa kialakuló kapcsolatrendszer hosszú távon kihat a helyi gazdaság fejlődésére és a térségi szerep megerősítésére – fogalmazott a faluvezető.

Kiss Vince arról is beszélt, hogy a közigazgatásuk nagy része Natura 2000 besorolású terület, ezért is kap nagy jelentőséget, hogy a mezőgazdasági vállalkozások mielőbb bekapcsolódjanak a professzionális termelésbe, megmutatva a jövő környezettudatos, de amellett magas hozamot elérő gazdálkodását.

Dr. Teschner Gergely, a Széchenyi Egyetem adjunktusa a jelenleg és a közeljövőben tervezett drónképzéseket mutatta be, míg dr. Szauer Balázs, a CloudIA Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy a drónok a mezőgazdaságban miként vethetőek be az adatgyűjtéstől a növényvédő szerek kijuttatásáig.

Dr. Zámbó Tibor rajkai jegyző a helyi innovációs elképzeléseket és fejlesztéseket mutatta be. Temetői információs rendszert hoztak létre, melyet a honlapról elérhetővé tesznek. A falu központjában digitális hirdetőtáblát terveznek, melyen közzé teszik az aktuális programokat, híreket, de lehetőséget nyújtanak a lakosságnak is a hirdetések feladására, több nyelven. QR-kódok használatával a helyi nevezetességeket mutatják be, szintén több nyelven.

A jegyző arra is rámutatott, milyen sokoldalúan tudják használni a két éve beszerzett drónt a hatósági eljárások, településfejlesztés, településszintű információgyűjtés és társhatósági megkeresések során, de az akár katasztrófák esetén is bevethető, tűzesetektől az árvízig.

Az előadásokat követően a drónokkal gyakorlatban is bemutatták azok sokoldalúságát.