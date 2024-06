A Széchenyi István Egyetem szakmai konszenzus keretében hat éve kezdte meg a szülészeti-nőgyógyászati szonográfusok hiánypótló képzését szakirányú továbbképzés formájában, mely tavaly szeptemberben mesterképzési szintre emelkedett. Az egyetemi diplomát adó szak iránt országszerte nagy az érdeklődés, a jelentkezők száma folyamatosan nő. Az újonnan vásárolt szimulációs rendszer méltó segítője lesz a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatásnak.

A szken-tréner angol fejlesztői egy olyan szimulációs egységet alkottak meg, amely a több évtizedes fejlesztésnek köszönhetően hatékonyan képes oktatni a szülészeti-nőgyógyászati ultrahangszűrési technikák alapjait, azok típusait, továbbá segíti a hallgatókat a különböző vizsgálati módszerek készség szintű elsajátításában. A szimulátor alkalmas az alapvető vizsgálati mozdulatsorok, gépbeállítások, leképezések modellezésére, előre tárolt ultrahangsíkok és -térfogatok, a női kismedencében található szervek és méhen belüli magzatok anatómiai viszonyainak, rendellenességeinek ábrázolására, mindezt várandósok, páciensek nélkül.

A koronavírus-világjárványt követően óriási jelentőséggel bír, hogy a gyakorlati képzés nagy része páciensek nélkül is elvégezhető, így megkímélve a várandósokat a felesleges terheléstől. A rendszer másik nagy előnye, hogy adaptálható a már meglévő ultrahangkészülékekhez, adatállománya dinamikusan fejleszthető, a tanulságosabb esetekkel bővíthető. Ezen felül képes a mesterséges intelligencia alkalmazására, amely a szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika dinamikusan fejlődő területe. Az újonnan kialakított skill laboratórium a szimulátoron kívül egy ultrahangkészülékkel, valamint hüvelyi és hasi vizsgálatok gyakorlására alkalmas szimulációs eszközzel is kiegészült.

Az alapképzés magában foglalja a szükséges fizikai ismereteken túl a vizsgálófejek használatának helyes technikáját, az ultrahangkészülék beállításának szükséges lépéseit. Ezek elsajátítását követően a gyakorlaton részt vevő hallgatók egészséges és kóros terhességek vizsgálatára felkészítő, tárolt adatokat elemezhetnek és az ábrázolási technikákat gyakorolhatják. Az új oktatási egység az elméleti és gyakorlati képzésen túlmenően értékelést és vizsgalehetőséget is biztosít a hallgatóknak.

A Széchenyi István Egyetem büszke az új beszerzésére, mely nemcsak a szonográfus hallgatók gyakorlati képzését, hanem a medikusok és a szakorvosjelöltek készségfejlesztését is biztosítja. Az egyetem társintézménye a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, melynek Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Laboratóriuma a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság (MSZNUT) akkreditált képzőhelye. Így a skill laboratórium későbbiekben lehetőséget biztosíthat medikusok graduális, illetve szakorvosjelöltek posztgraduális képzésére is, támogatva ezzel az orvos- és egészségtudományi képzőhelyek együttműködését.