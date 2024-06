A Dél-koreai Drón Expón hazánkat a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának munkatársai képviselték, akik értékes kapcsolatokat építettek a távol-keleti országban. A nagyszabású rendezvényen közel hatvan cég mutatta be termékeit és szolgáltatásait, a résztvevők pedig mintegy negyven szakmai előadást hallhattak a dróntechnológia jelenéről és jövőjéről.

A győriek részvételére Musza István Lajos, Magyarország szöuli nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, valamint dr. Mikula Krisztián, a Digitális Fejlesztési Központ szakértője közreműködésével került sor. „Az expo remek alkalmat biztosított, hogy egyeztessünk a dél-koreai Helsellel, amely a drónfoci és egyéb felhasználásra alkalmas drónok gyártásában kiemelkedő cég. Képviselői korábban a győri OGEX és PlayIT keretében tartottak nagysikerű drónfocibemutatót a Széchenyi-egyetemen. A megbeszélés megerősítette közös szándékunkat a jövőbeli együttműködésről, amely nagyban hozzájárul a hazai drónfoci mint e-sport népszerűsítésében. Emellett a Korean Testing Laboratoryval és más potenciális partnerekkel is sikerült érdemi, szakmai egyeztetést folytatnia delegációnknak” – fogalmazott dr. Drotár István, az egyetem Digitális Fejlesztési Központjának vezetője.

Takács Olivér előadásában a Széchenyi István Egyetem dróntechnológiai eredményeiről is beszámolt. Fotó: SZE

„A rendezvény egyik kiemelkedő programja a drónshow volt, ahol ötezer drón kötelékében mutatták be a technológia lenyűgöző lehetőségeit, emellett drónfoci-világbajnokságot is rendeztek. Utóbbi számunkra azért is fontos, mert a sport hazai népszerűsítésében egyetemünk élen jár, és már több sikeres bemutatót is magunk mögött tudhatunk” – fűzte hozzá dr. Mikula Krisztián.

Az eseményen Takács Olivér, a Digitális Fejlesztési Központ munkatársa nagy sikerű előadást tartott a hazai és a Széchenyi István Egyetem dróntechnológiai eredményeiről és jövőbeli irányairól, egyúttal a hazai Drón Koalíció és ökoszisztéma helyzetéről. „Az előadás után számos pozitív visszajelzést kaptunk, így szereplésünk hozzájárult a magyar dróntechnológia nemzetközi elismertségének növeléséhez. Részvételünk tovább erősítette a magyar–dél-koreai technológiai együttműködést, és új lehetőségeket nyitott a jövőbeni közös projektek számára a Széchenyi István Egyetemmel” – foglalta össze Takács Olivér.